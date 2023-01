Sebrae abre processo seletivo com 52 vagas para ensino superior no Acre; bolsas chegam até R$ 6,5 mil

Prefeitura de Tarauacá abre edital com 18 vagas para ensino médio e superior, inscrições pela internet vão até dia 18 de janeiro – Foto: Yuri Marcel

A Prefeitura de Tarauacá divulgou o edital com 18 vagas na área da Saúde para ensino médio e superior. Os candidatos interessados devem fazer inscrição através do site na parte de “Inscrições Abertas” até o dia 18 deste mês. Para aqueles que vão se inscrever presencialmente a data é até 19 de janeiro.

O valor da inscrição para ensino médio é de R$ 57 e para superior é R$ 88. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 8 mil.

Os candidatos que realizarem a inscrição pela internet devem imprimir e pagar o boleto até a data do seu vencimento. Caso isso não ocorra, o candidato deve entrar no site para emitir a segunda via do boleto com nova data de vencimento. A 2° via vai estar disponível até às 15h do último dia de pagamento (horário Acre).

O quadro de vagas, normas para inscrição e normas da prova estão disponíveis no endereço.