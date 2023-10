Processo seletivo do TRE-AC abre vagas de estágio para ensino médio e superior; bolsas chegam a R$1 mil

Tribunal Regional Eleitoral do Acre – Foto: Arquivo/TRE-AC

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) abriu, nesta terça-feira (3), as inscrições para o processo seletivo de estagiários. Segundo o edital, publicado no site do TRE, o valores das bolsas ultrapassam os R$1 mil. As inscrições são feitas pela internet.

A seleção, que visa formação de cadastro de reserva, tem validade de um ano e prevê vagas tanto para estudantes do ensino médio como do superior. O tempo do contrato pode ainda ser prorrogado por mais 1 ano, com convocações sendo realizadas à medida que as vagas de estágio forem surgindo.

O estágio destina-se aos estudantes regularmente matriculados com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino de nível superior e médio. As inscrições ficam abertas até o dia 11 de outubro.

Com relação ao valor das bolsas, os valores ultrapassam os R$ 1 mil, além do vale-transporte de R$ 7 por cada dia útil, com carga-horária de 5 horas diárias de trabalho. Veja abaixo os valores:

R$ 1.056 para ensino médio; e R$ 1.320 para nível superior.

As vagas de nível superior destinadas à 1ª e 9ª Zonas Eleitorais, com sede em Rio Branco, são para os seguintes cursos:

1. Administração; 2. Arquitetura; 3. Ciências Contábeis; 4. Comunicação Social/Jornalismo; 5. Direito; 6. Engenharia Civil.