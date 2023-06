Poder Judiciário do Acre abre concurso vagas para delegatários de serviços notariais e de registro em serventias

Tribunal de Justiça do Acre publicou edital de abertura de concurso para cartórios do estado – Foto: Arquivo / TJ-AC

O Poder Judiciário do Acre publicou nesta segunda-feira (19), o edital de abertura do concurso para delegatários de serviços notariais e de registro em serventias no estado. São 20 vagas, sendo 14 a serem preenchidas por meio do critério de provimento, e as outras seis, serão pelo critério de remoção.