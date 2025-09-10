Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

O Senac Acre anunciou a abertura de seis processos seletivos destinados ao preenchimento imediato de vagas em diferentes áreas profissionais para as unidades em Rio Branco. As oportunidades contemplam funções de nível médio e superior, em setores como saúde, segurança do trabalho, beleza e educação. As inscrições serão realizadas exclusivamente online, dos dias 10 a 12 de setembro de 2025, pelo portal Ac.senac.br.

Os processos incluem uma vaga para Analista Técnico II, que exige ensino superior completo em Pedagogia; seis vagas para Orientadores Educacionais de Enfermagem e duas para Radiologia, ambas requerendo diploma de ensino superior nas respectivas áreas; uma vaga para Segurança do Trabalho, que aceita graduação em Segurança do Trabalho, Engenharia Civil ou especialização na área; e quatro vagas para a área de Beleza, sendo três para Cabeleireiro e uma para Manicure, que exigem apenas ensino médio completo.

A vaga de Analista Técnico II – Pedagogia e oferece o salário base de R$ 5.075,71 para uma jornada de 40 horas semanais. A remuneração inicial para os orientadores educacionais é composta por uma parte fixa e outra variável, calculada por hora/aula ministrada. O valor fixo para as vagas de nível superior (Enfermagem, Radiologia e Segurança do Trabalho) é de R$ 230,19, mais R$ 38,36 por hora/aula. Para as vagas de nível médio (Beleza), o valor fixo é de R$ 197,31, mais R$ 32,88 por hora/aula. Todos os cargos incluem benefícios como auxílio-alimentação, plano de saúde e reembolso de babá ou creche, conforme previsto em Acordo Coletivo de Trabalho.

A seleção seguirá um cronograma com as etapas de Análise Curricular, Avaliação Comportamental e Prova Prática, todas eliminatórias e classificatórias para as funções. A prova prática para os candidatos a Orientador Educacional consistirá em uma aula expositiva de 20 a 30 minutos sobre um tema predefinido. Para a vaga de Analista Técnico, a prova prática será a apresentação de um slide sobre tema específico para uma banca examinadora.

Os processos seletivos terão validade de um ano a partir da data de homologação do resultado, podendo ser prorrogados por igual período. Os candidatos aprovados e classificados poderão ser chamados para assinar contrato de trabalho regido pela CLT durante esse prazo, de acordo com a ordem de classificação e as necessidades da instituição.

Os comunicados completos, com todos os requisitos, critérios de avaliação e datas específicas de cada etapa, estão disponíveis no site do Senac Acre. No Comunicado de Processo Seletivo 013/2025, estão as vagas de Orientador Educacional em Enfermagem; no 014/2025, Orientador Educacional em Radiologia; no 015/2025, Orientador Educacional em Segurança do Trabalho; no 016/2025, Orientador Educacional em Beleza (Cabeleireiro); no 017/2025, Orientador Educacional em Beleza (Manicure); e no 018/2025, Analista Técnico II em Pedagogia

