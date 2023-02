Novo processo seletivo para formação de cadastro de reserva da educação é anunciado em Porto Walter

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta Sexta-feira (03), o novo edital para formação de cadastro de reserva para profissionais da Educação de Porto Walter. Os cargos são de professor de Ensino Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e finais, professor mediador, assistente educacional, professor tutor interprete, professor de libras, professor de AEE, professor de EJA e Educação Infantil da pré-escola.

O edital 02/2023 vem com duas mudanças, a primeira delas consiste na oferta de vagas que serão somente para formação de cadastro de reserva (CR) para as escolas da zona rural. Outra mudança diz respeito aos critérios de avaliação. O processo seletivo será composto de duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório, por meio da prova de títulos (análise curricular), e da entrevista do candidato (a).

Para concorrer a uma das chances é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que desejar atuar, apresentar documentos de identificação, dentre outros requisitos especificados no edital. As inscrições serão gratuitas, e os candidatos poderão usar a documentação do PSS que foi cancelado anteriormente.

Inscrição

Os interessados poderão se inscrever do dia 08/02/2023 a 10/02/2023, na Secretaria de Educação (SEMEC), ao lado do IDAF, no horário de 07 as 11, e de 13 as 17 horas. A entrevista será realizada do dia 13/02/2023 a 17/02/2023. Já a divulgação e homologação oficial está previsto para o dia 08/03/2023, conforme especifica e rege o edital.

Vigência

O prazo de validade do processo seletivo será de 1 ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

