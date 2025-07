Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de julho, das 8h às 12h, o curso “Execução de Emendas de Transferência Especial do Orçamento Federal ou Estadual (Emenda PIX)”, voltado para prefeitos, gestores e servidores das secretarias municipais.

A formação tem como objetivo capacitar os participantes sobre os aspectos legais, operacionais e de controle das transferências especiais – conhecidas como Emendas PIX – que vêm ganhando destaque no modelo atual de repasse de recursos públicos, especialmente no âmbito estadual.

A capacitação será ministrada por Elison Neves Reis, servidor de carreira do Governo do Acre, sociólogo e mestrando em Administração Pública pela UFAC. Atualmente é coordenador do Departamento de Gestão de Convênios e Parcerias Estaduais da Secretaria de Planejamento (SEPLAN).

Temas em destaque:

• Conceito, base legal e fundamentos das transferências especiais;

• Diferenças entre modalidades de transferência estadual e federal;

• Etapas operacionais e responsabilidades dos entes beneficiados;

• Prestação de contas, transparência e rastreabilidade dos recursos.

A realização do curso reforça o compromisso do TCE-AC com a transparência, o fortalecimento da gestão pública e a correta aplicação dos recursos oriundos de emendas parlamentares, garantindo que a sociedade tenha acesso às informações sobre a origem, valor, destino e finalidade desses recursos.

Local: Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Acre

Data: Sexta-feira, 11 de julho de 2025

Horário: 8h às 12h

Contato para informações: (68) 3025-2002.