Curso de Direito é a graduação mais buscada no Acre: Quero Bolsa é o maior marketplace de estudos do Brasil

Tribunal de Justiça do Acre oferece 17 vagas para a capital e interior – Foto: Arquivo/TJ-AC

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) divulgou o edital que prevê a contratação de 17 estagiários de pós-graduação para atuarem no Poder Judiciário de Rio

Branco e dos municípios do interior do estado.

Podem se inscrever no certame, até às 23h59 do dia 26 de setembro, estudantes matriculados e cursando pós-graduação nas áreas de: Arquitetura, Serviço Social, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia e Sistema de Informação.

A seleção ocorre por meio de uma prova on-line de caráter eliminatório e classificatório, com 40 questões objetivas de múltipla escolha. Conforme o cronograma do edital, a avaliação estará disponível no sistema de 00h às 23h59min (horário de Brasília) do dia 1º de outubro. As inscrições são feitas de maneira on-line por meio do site da Universidade Patativa do Assaré.

Os candidatos admitidos terão contrato de 12 meses, podendo ser prorrogado, e receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2 mil, além de vale-transporte e jornada de trabalho de seis horas diárias. Durante a vigência do estágio, os estudantes vão desempenhar atividades que aprimorem seus conhecimentos e habilidades.

Inicialmente, as vagas imediatas são para as comarcas de: Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá. No então, há formação de cadastro de reserva para as demais cidades do estado.