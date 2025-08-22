Concurso
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Concurso
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv
O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião (PPA). As matrículas podem ser feitas até o dia 30 de agosto, diretamente pela Secretaria do Aeroclube, pelo WhatsApp (69) 99264-7903.
As aulas teóricas estão previstas para começar em agosto, no período da manhã, de segunda a sexta-feira. O curso tem duração aproximada de três meses e inclui disciplinas como Regulamento de Tráfego Aéreo, Meteorologia, Navegação, Teoria de Voo e Conhecimentos Técnicos.
Após aprovação na prova teórica da Anac, os(as) alunos(as) iniciam a etapa prática com, no mínimo, 40 horas de voo em aeronaves modelo Aero Boero AB-115. Ao final, passam pelo voo de check com instrutor credenciado.
Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 17 anos, Ensino Fundamental completo e, no caso dos homens, apresentar documento militar. O curso é o primeiro passo para quem deseja seguir carreira como piloto comercial.
O Aeroclube de Rondônia, homologado pela Anac, é referência em qualidade e segurança na formação de pilotos.
Concurso
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de Convocação dos candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo Simplificado – Edital 002/ 2025 para contratação temporária.
Os convocados deverão comparecer nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2025, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Rua Sena Madureira, nº 310, Centro – Rodrigues Alves/ AC), no horário das 07h30 às 13h30, para apresentação de documentos e tratativas de admissão, conforme orientações do edital.
É importante que o (a) candidato (a) esteja atento (a) às exigências, levando todos os documentos listados no Anexo I do edital, em original e cópia autenticada, ou original acompanhado de cópia simples para autenticação no ato, conforme as regras estabelecidas.
Quem não comparecer no prazo informado será automaticamente eliminado. Caso não tenha interesse na contratação imediata, o (a) candidato (a) poderá solicitar, uma única vez, sua alocação para o final da lista de classificados.
Todas as publicações oficiais referentes ao Processo Seletivo estão disponíveis exclusivamente no site oficial do município: Rodriguesalves.ac.gov.br
Para acessar diretamente o edital de convocação, clique aqui: 1º Edital de Convocação – PSS 002/ 2025: Rodriguesalves.ac.gov.br
Justiça confirma justa causa de vendedora que trocou o trabalho por apostas no “Jogo do Tigrinho”
Fórum de Bioeconomia da Amazônia 2025 destaca a industrialização da Amazônia acreana
Presidente do TRT-14 defende a unidade e integridade do sistema de Justiça na abertura da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante atendimento domiciliar a mais de 40 pacientes acamados
POLÍTICA
Presidente do TRT-14 defende a unidade e integridade do sistema de Justiça na abertura da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas
Justiça do Trabalho inaugura novo marco para a uniformização de seus julgamentos e consolidação de sua jurisprudência – Foto: Assessoria...
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre...
Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom
Protesto fecha a 4ª ponte em Rio Branco após descaso da gestão municipal. Moradores do ramal do Pica-Pau, em Rio...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia
Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Maria Antônia participa da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá em Cruzeiro do Sul
-
Política7 dias atrás
Veja o vídeo: “Mais uma vítima desse canalha chamado Clendes Vilas Boas, que de boa não tem nada”, dispara vereador Eber Machado
-
Política6 dias atrás
Milhões para a mídia, humilhação para trabalhadores: terceirizados seguem sem salário no governo Gladson Cameli
-
Política5 dias atrás
Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó