RIO BRANCO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

22 de agosto de 2025

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv

O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião (PPA). As matrículas podem ser feitas até o dia 30 de agosto, diretamente pela Secretaria do Aeroclube, pelo WhatsApp (69) 99264-7903.

As aulas teóricas estão previstas para começar em agosto, no período da manhã, de segunda a sexta-feira. O curso tem duração aproximada de três meses e inclui disciplinas como Regulamento de Tráfego Aéreo, Meteorologia, Navegação, Teoria de Voo e Conhecimentos Técnicos.

Após aprovação na prova teórica da Anac, os(as) alunos(as) iniciam a etapa prática com, no mínimo, 40 horas de voo em aeronaves modelo Aero Boero AB-115. Ao final, passam pelo voo de check com instrutor credenciado.

Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 17 anos, Ensino Fundamental completo e, no caso dos homens, apresentar documento militar. O curso é o primeiro passo para quem deseja seguir carreira como piloto comercial.

O Aeroclube de Rondônia, homologado pela Anac, é referência em qualidade e segurança na formação de pilotos.

