Acreanos podem concorrer a 20 mil bolsas gratuitas de estudo do Santander Gamer Pro, para formação em jogos

Foto: Arte Assessoria Banco Santander

O Santander, o Banco do Gamer no Brasil, vai conceder 20 mil bolsas de estudo gratuitas do programa Santander Game Pro para contribuir com o desenvolvimento do cenário dos e-sports no país. A ação é feita em parceria com a CNB Esports, um dos clubes de esportes eletrônicos mais tradicionais da América Latina, e terá cursos gratuitos que oferecerão trilhas de aprendizado dos jogos League of Legends (LoL) e Valorant, além de um módulo voltado para quem deseja se tornar streamer e uma trilha de conteúdo única para a imersão no metaverso.

O programa possui quatro trilhas de aprendizados, cada uma delas com uma quantidade específica de bolsas. Serão 8 mil vagas para se aprimorar no LoL, 8,5 mil para o Valorant, 3 mil bolsas para streamers e 500 bolsas para quem deseja se aprofundar nas novas tecnologias e possibilidades dentro do Metaverso, a nova dimensão da internet. As trilhas de cursos serão aplicadas de forma online dentro da plataforma da CNB Esports, que possui uma metodologia de avaliação em etapas para medir e garantir a escolha dos melhores candidatos e alto índice de aproveitamento dos talentos.

O mercado de e-sports não está apenas centralizado nos jogadores profissionais. “Há uma geração que consome e produz conteúdo pago para os principais campeonatos de League Of Legends e Valorant. O Santander Gamer Pro busca elevar o nível dos gamers, além de dar toda a estrutura para que eles possam reproduzir profissionalmente o conteúdo aprendido em uma plataforma monetizada. Dessa forma, possibilitamos várias oportunidades de mercado neste mundo, seja atuando como pró-player, ou como streamer de jogos online”, diz Marcio “Giannico, Senior Head do Santander Universidades no Brasil.

Entendemos que os e-sports são mais do que apenas competições; eles são uma forma de expressão e comunidade” afirma Cleber Fonseca, cofundador do CNB Esports. “Com esta parceria, estamos tornando ainda mais inclusiva e democrática essa comunidade e poderemos não apenas desenvolver habilidades técnicas e teóricas através de nossos cursos, mas também cultivar uma geração de jogadores e criadores de conteúdo que possam impactar positivamente a indústria e a cultura dos games no Brasil.” complementa Carlos Fonseca Junior, cofundador do CNB Esports.

Iniciativas como a do Santander Gamer Pro consolidam o Santander como um banco que fomenta a cultura gamer no brasil. A atuação da marca no mundo dos e-sports se intensificou em 2021, quanto desenvolveu projetos de mentoria para formar novos criadores de conteúdo com a Twitch. No mesmo ano, o Banco inovou ao criar uma roupa virtual exclusiva dentro do Free Fire que fez parte até de um desfile inédito da SPFW (São Paulo Fashion Week). Neste ano, o Santa – apelido dado à instituição pela comunidade gamer – anunciou, durante a final da Liga Brasileira de Free Fire, a confecção de uma coleção de roupas e joias inspirada nas roupas do Free Fire, que serão comercializadas pela loja de moda urbana KINGS.

Santander e seu apoio a Educação Superior

O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 790 mil estudantes, profissionais e empreendedores por meio de programas gratuitos, muitos deles realizados em parcerias com as 1.200 universidades de 22 países que estão presentes. Ao longo de 25 anos de atuação, este sólido compromisso com a educação superior destinou mais de € 2 bilhões a iniciativas acadêmicas, que viabilizaram a oferta de mais de 790 mil bolsas de estudo. A cada ano, o Santander Universidades investe em educação mais de R$ 40 milhões e, apenas em 2021, 33 mil bolsas foram destinadas para estudantes de todo o Brasil e para 2022 a proposta é entregar mais de 70 mil bolsas de estudo. Essa atuação levou o Santander a ser reconhecido como a empresa que mais investe em educação no mundo, de acordo com o Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500 de 2018.

Sobre a CNB Esports

Criada em 2001 como um time de esportes eletrônicos, a CNB é hoje uma plataforma focada em fomentar, capacitar e revelar novos atletas de esportes eletrônicos. Além da peneira Preparando Campeões, que já revelou grandes jogadores para o cenário profissional de LoL e continua sendo a grande oportunidade para interessados em competir profissionalmente, a plataforma oferece aulas particulares, cursos à distância e promove desafios e outras ações para fomentar e fortalecer o cenário brasileiro de eSports.