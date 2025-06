3 mil bolsas gratuitas para quem se interessa em atuar com investimentos e produtos financeiros

Santander Open Academy oferece bolsas para as certificações CPA-10, CPA-20 e CEA – Foto: Assessoria

O Santander Brasil está com inscrições abertas para o programa Santander Certificações, que oferece 3 mil bolsas de estudo voltadas à preparação para as certificações CPA-10, CPA-20 e CEA – credenciais essenciais para quem deseja atuar com investimentos e produtos financeiros no mercado brasileiro. A iniciativa é realizada em parceria com a Academia de Finanças Rafael Toro, referência na formação para o setor bancário.

Serão 800 vagas para o curso preparatório da CPA-10, 2.000 para a CPA-20 e 200 para a CEA. Após se inscrever pelo link https://app.santanderopenacademy.com/pt-BR/program/santander-certificacoes-financeiras-2025?utm_source=Imprensa&utm_medium=Press-Release&utm_campaign=SOABR-Certificacoes25-Whatsapp. O candidato deverá realizar um teste de conhecimentos gerais. Os 3 mil candidatos mais bem ranqueados receberão gratuitamente o curso online da Academia Rafael Toro.

Além da preparação para as certificações da ANBIMA, os bolsistas também terão acesso a uma trilha complementar de desenvolvimento com cursos de Excel básico e intermediário, inteligência artificial aplicada ao mercado financeiro e um módulo especial com mentoria e orientações para entrevistas no setor bancário. A proposta é formar não apenas profissionais tecnicamente preparados, mas também mais competitivos e prontos para os desafios práticos da carreira no setor.

Ao final do curso, será aplicado um simulado oficial da prova da ANBIMA. Os participantes que obtiverem as melhores performances nessa etapa serão contemplados com vouchers que custearão 100% do valor da prova, também patrocinados pelo Santander. Isso significa que, além da capacitação, os alunos terão a oportunidade de concluir o processo de certificação de forma totalmente gratuita.

“Com esta iniciativa, buscamos democratizar o acesso à qualificação técnica exigida pelo mercado financeiro. O Santander quer abrir caminhos para que mais pessoas possam conquistar as certificações necessárias e se posicionar de forma competitiva nesse setor, independentemente de sua formação ou momento de carreira,” afirma Marcio Giannico, Senior Head de Governos, Instituições, Universidades e Universia no Brasil.

As certificações CPA-10 e CPA-20 são exigências mínimas para quem deseja atuar com a distribuição de produtos de investimento em agências bancárias ou plataformas digitais. Já a CEA é voltada a profissionais com perfil mais sênior, qualificados para assessorar clientes com maior volume financeiro e coordenar equipes de atendimento. No Santander, por exemplo, a certificação CPA-20 é obrigatória para se candidatar às vagas de assessoria de investimentos AAA, que atuam diretamente com a carteira de alta renda. Atualmente, o Banco conta com vagas abertas para atuar nesse segmento.

As inscrições para o programa podem ser feitas até o dia 28/07/2025 por meio da plataforma Santander Open Academy. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e estar cursando ou já ter concluído graduação ou pós-graduação em qualquer área do conhecimento.