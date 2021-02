Reunião com o governador teve a presença de secretários e chefes de autarquias.

Assessoria – Em importante encontro na manhã desta terça-feira, 2, o governador Gladson Cameli reuniu por videoconferência quase todos os chefes das secretarias, autarquias e instituições do Estado, com o objetivo de conclamar todos os servidores públicos a contribuírem para frear a pandemia de Covid-19.

Na última segunda-feira, visando não colapsar o serviço público de saúde, o governador já havia decretado todo o Acre em Bandeira Vermelha e aumentado as restrições de serviços que podem ou não estar abertos após a explosão de casos da doença, em janeiro, fato que poderia gerar um aumento no número de mortes.

O decreto também fez vigorar o home office (trabalho remoto) para todos os servidores públicos não envolvidos nas áreas essenciais. Mas, para Gladson Cameli, é hora de todas as secretarias e autarquias encontrarem formas mais expansivas de colaborar com os trabalhos realizados principalmente pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

“O Acre é um estado guerreiro. Não vamos permitir que aconteça aqui o que já está acontecendo em outros estados. Precisamos nos antecipar na missão de salvar vidas. Não vejo a hora de virarmos essa página, mas só vamos virar se cada um tiver consciência e se formos capazes de unir o estado nesta empreitada”, declarou o governador.

Durante este momento do avanço da pandemia em todo o mundo, o governo do Acre, com o apoio do governo federal, realizou um investimento histórico na área de saúde pública, com a criação de 90 leitos de UTI e 352 leitos clínicos destinados ao combate da Covid-19, junto a dois hospitais de campanha, além do oferecimento atual de ampla testagem. O início da vacinação contra a Covid-19 em janeiro também foi considerado um marco, com o governador se comprometendo outra vez a adquirir o máximo de doses possíveis para o povo acreano.

Os secretários e chefes de equipe presentes ao encontro garantiram ao governador intensificar os trabalhos para dar suporte às equipes da Saúde e da Segurança, além de divulgar informações corretas, com o objetivo de orientar e tranquilizar a população.

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

