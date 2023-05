Vídeo mostra deputado Chico Viga envolvido em mais uma confusão do lado de fora do Tardezinha, localizado na Estrada Dias Martins, em Rio Branco

O deputado estadual Chico Viga (PDT) foi filmado protagonizando uma verdadeira confusão do lado de fora do Tardezinha localizado na Estrada Dias Martins na noite desta sexta-feira (19).

Segundo o Notícias da hora, tudo começou, em um camarote do estabelecimento. O filho do deputado teria sido o pivô do conflito.

A assessoria do Tardezinha confirmou a versão de que o filho do parlamentar iniciou a confusão e teria tentado, com ajuda de amigos, agredir os seguranças da casa.

“O deputado não foi colocado para fora. Ele apenas acompanhou o filho que foi obrigado a se retirar porque estava causando alvoroço em um dos camarotes durante uma discussão com outra pessoa que estava no mesmo espaço. O filho do deputado e pessoas que o acompanhavam tentaram agredir os seguranças. O pai dele (deputado) que estava no meio tentou intervir na situação e acabou caindo”, informou a assessoria.

A reportagem tentou falar com o deputado Chico Viga por telefone e pelo WhatsApp, mas ele não atendeu as ligações e tampouco respondeu as mensagens.

Veja o vídeo: