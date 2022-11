Unidade de Coordenação do Programa REM Acre inicia implementação do Plano de Monitoramento Avaliação e Aprendizados

A equipe do Programa REM Acre Fase II recebeu a consultora da Cooperação Técnica Alemã – GIZ Marisa Camargo – Foto: Mayara Montenegro / REM

A equipe da Unidade de Coordenação do Programa REM Acre Fase II recebeu, na semana passada, no auditório da Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), a consultora da Cooperação Técnica Alemã – GIZ, Marisa Camargo, especialista na condução do Plano MEL (Monitoring Evaluation Learning, em português, Plano de Monitoramento, Avaliação e Aprendizados).

Com uma programação recheada de atividades, a consultora participou de reuniões com as subexecutoras dos subprogramas Territórios Indígenas, Territórios da Produção Familiar Sustentável e Territórios da Pecuária Diversificada Sustentável e instâncias de governança do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa), para revisão dos indicadores e visitas técnicas para conhecer a estrutura de execução dos projetos desenvolvidos em Rio Branco, Senador Guiomard e Xapuri.

O ponto alto da agenda foi a oficina de capacitação da metodologia do Plano MEL com os técnicos das subexecutoras que fazem parte do Programa REM, alinhando os conceitos, as etapas e ferramentas do Plano de Monitoramento.

O Plano MEL tem como objetivo fornecer uma estrutura de planejamento para a avaliação e gestão de conhecimentos, melhorando a implementação do Programa REM nas atividades realizadas pelas subexecutoras e levando ao público o impacto das ações realizadas, perseguindo o objetivo principal do Programa REM, que é a redução da emissão de gases de efeito estufa oriunda do desmatamento.

O Plano MEL tem como objetivo fornecer uma estrutura de planejamento para a avaliação e gestão de conhecimentos, melhorando a implementação do Programa REM nas atividades realizadas – Foto: Arinelson Morais / REM

Para Roseneide Sena, coordenadora do Programa REM Acre, a capacitação no Plano MEL é de extrema importância para todas as equipes. “Os técnicos são os nossos instrumentos, os nossos olhares lá na ponta, porque são eles que executam os projetos”, destacou.

Participaram da capacitação técnicos das secretarias de Empreendedorismo e Turismo (Seet), de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi) e de Produção e Agronegócio (Sepa), do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Estado do Acre (IMC), do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e representantes das secretarias de Estado Educação (SEE) e de Comunicação (Secom).

Além disso, seguindo a programação, nos últimos dois dias foram realizadas visitas aos beneficiários do Programa REM na reserva extrativista Chico Mendes, localizada em Xapuri, onde são realizados os projetos nas cadeias produtivas da castanha, da borracha e do mel, inclusive com Sistemas Agroflorestais Sustentáveis (SAFs).

O Programa REM é fruto de cooperação financeira entre os governos do Acre, da Alemanha e Reino Unido, para implementação de projetos voltados para a conservação das florestas que, por meio de diversos órgãos, beneficiam milhares de produtores rurais, ribeirinhos, extrativistas e indígenas. A sigla REM significa REDD Early Movers, em português REDD+ para pioneiros.

Roseneide Sena, coordenadora do Programa REM Acre, destacou a importância da capacitação para os técnicos – Foto: Mayara Montenegro / REM