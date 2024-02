Escola de Música do Acre abre mais de 900 vagas para cursos, em Rio Branco, início está previsto para o dia 4 de março

(ApexBrasil) – Foi lançado, hoje (15/1), o edital do processo seletivo público de contratação de profissionais para a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A ser realizado no primeiro trimestre de 2024, o processo prevê 15 vagas, além da formação de cadastro reserva. As inscrições estarão abertas entre 19/1 e 1/2. Leia o edital completo aqui.

A ApexBrasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior, tendo como missão: ampliar a presença do Brasil na economia global para impulsionar o desenvolvimento sustentável do país, contribuindo com as políticas públicas nacionais por meio da promoção de exportações, internacionalização e atração de investimentos estrangeiros. Assim, os colaboradores selecionados no processo terão a oportunidade de apoiar as empresas brasileiras na jornada da exportação e da atração de investimentos cooperando para o desenvolvimento do país.

O diretor de Gestão Corporativa da ApexBrasil, Floriano Pesaro, enfatiza a oportunidade de trabalhar na ApexBrasil: “A ApexBrasil é uma das instituições com o corpo técnico mais qualificado em que já trabalhei. São pessoas altamente comprometidas com a missão da Agência e com o desenvolvimento das empresas brasileiras. Por determinação do presidente Jorge Viana, estamos abrindo o primeiro processo seletivo público dessa gestão com a retomada do critério de heteroidentificação racial para ampliar a diversidade nos quadros da Agência”.

Sobre a experiência de trabalhar na Agência, Mariele Christ, analista da Gerência de Indústria e Serviços da ApexBrasil, compartilha: “A ApexBrasil tem um propósito muito nobre. Nós contribuímos muito para o desenvolvimento das empresas brasileiras, o que acaba gerando um efeito multiplicador para as empresas em si e, também, para a sociedade”.