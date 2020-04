Com a pandemia de Covid-19, foram suspensas atividades em bares, shows e restaurantes e muitos artistas estão sem poder fazer suas apresentações. Pensando nisso, a Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil lançou o edital “FestVida Arte de Casa para o Mundo”.

A ideia é credenciar artistas e fazedores de cultura para realizarem apresentações direto de casa e transmitam ao vivo em suas redes sociais. As inscrições para o cadastramento estão abertas até esta quarta-feira (8) e podem ser feitas no site da prefeitura.

O edital prevê a destinação de R$ 50 mil para o pagamento dos artistas. Cada apresentação vai receber R$ 1 mil. Segundo o presidente da fundação, Sérgio de Carvalho, até esta terça (7), ao menos 20 pessoas já inscreveram.

“O projeto nasceu, justamente, por conta desse momento tão complexo que estamos vivendo, dessa quarentena e a gente sabe que os artistas são diretamente afetados. Então, a prefeitura pensou em uma maneira de poder amenizar um pouco esse impacto. A gente quer fazer um grande festival online com diversos segmentos artísticos, desde que sejam apresentações individuais, ou seja, não pode ser bandas ou grupos de teatro”, explicou Carvalho.

A previsão é que as apresentações iniciem já na próxima semana. O presidente contou que na próxima quinta-feira (9) deve ser divulgado o resultado dos projetos selecionados.

“A gente orienta que as pessoas fiquem atentas à documentação que é exigida no edital, porque se esquecer de mandar alguma coisa já é automaticamente eliminado. A partir do perfil dos inscritos, a gente vai montar uma grade de programação. A apresentação vai ser feita na rede social do próprio artista e nós vamos divulgar as datas nos perfis da prefeitura”, concluiu. Do G1 Acre