Prefeitura de Porto Walter contempla ramais com projeto de construção de tanques e açudes

A Trigésima Segunda Sessão Ordinária da 15ª legislatura foi realizada na manhã desta quarta-feira, 05 de outubro, na sala de Sessões José Cordeiro Barbosa.

Participaram da sessão os vereadores: Elenilson Cruz (PT), Rogério Pontes (PROS), Lessandro Jorge (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Leonir de Castro (PP), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB) e a Presidente Arlete Amaral (PP).

Vereador Elenilson Cruz (PT): começou sua fala agradecendo a toda população de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil que entendeu a necessidade de ter um representante a nível estadual. Na ocasião agradeceu a todos os votos de confiança depositados no deputado estadual eleito Tadeu Hassem (Republicanos). Parabenizou ainda o ex-candidato a deputado federal Israel Milani (Republicanos), pela bela campanha e expressiva votação recebida em Brasiléia. Reconheceu à coragem da excelentíssima presidente da câmara, Arlete Amaral (PP), por sua expressiva votação e por colocar seu nome à disposição da população para a disputa de uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC). Destacou que nestas eleições quem ganhou foi a população de Brasiléia por ter um representante a nível estadual. Finalizou sua fala colocando seu mandato a disposição de toda a população Brasileense.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): iniciou suas palavras cumprimentando todas as pessoas que estavam presentes na sala de sessões e todos aqueles que acompanhavam via redes sociais. Mandou um abraço para a ex-prefeita Leila Galvão que esteve disputando as últimas eleições concorrendo a uma vaga de deputada estadual, na ocasião o Edil parabenizou a mesma pela expressiva votação que recebeu, principalmente em Brasiléia. Lamentou a não eleição da ex-prefeita segundo o vereador a região perde muito sem e eleição de Leila Galvão. Saudou toda a militância do MDB por ter abraçado e sempre estar junto da candidatura da ex-prefeita. Continuando suas atribuições desejou sorte a todos os novos integrantes da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC). Lamentou a reeleição do atual governador do Acre, destacou sua preocupação em relação ao rumo que o estado tomará nos próximos 4 anos. Ressaltou que a vontade do povo deve ser sempre respeitada, pois, o voto é soberano. Mandou um abraço para todos os comerciantes da cidade, que são responsáveis pelo aquecimento da economia, geração de emprego e renda para o município. De oportuno saudou toda população de Brasiléia com um abraço.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): deu início a suas atribuições relembrando o que falou no período eleitoral, que não iria atacar nem defender nenhum candidato em tribuna. Parabenizou toda população do Acre pela mudança que aconteceu nessas eleições, onde na câmara federal foram eleitos 8 novos deputados federais e também na Assembleia Legislativa do Acre houve uma grande renovação. Relatou que espera que o representante eleito por Brasiléia venha representar os anseios da população que tanto precisa. Pediu que o governador Gladson Cameli (PP) venha nesse segundo mandato fortalecer a produção agrícola do estado. Parabenizou os 24 deputados estaduais eleitos, os 08 deputados federais e o senador eleito Alan Rick pela vitória obtida através do voto. Parabenizou o deputado estadual Roberto Duarte (União) pelo seu projeto aprovado e sancionado pelo governador, que institui a doação de cadeira de rodas para os deficientes físicos de baixa renda através da SESACRE. Finalizou sua fala agradecendo a Deus por mais uma sessão.

Vereador Lessandro Jorge (PT): começou sua fala cumprimentando todas as pessoas presentes na galeria. Agradeceu a Deus por permitir estar participando de mais uma sessão. Parabenizou o deputado recém-eleito Tadeu Hassem, que foi eleito com uma expressiva votação. Parabenizou ainda o médico Israel Milani que esteve concorrendo nas últimas eleições a uma vaga na câmara federal e não logrou êxito mesmo tendo uma expressiva votação. Destacou que a gestão da prefeita Fernanda Hassem (PT) está no rumo certo, pois, caso não tivesse seu irmão e esposo não teriam obtido expressivas votações no município. Parabenizou a presidente da câmara Arlete Amaral (PP), por sua bela campanha e expressiva quantidade de votos no município. Reconheceu a liderança e empenho da prefeita Fernanda Hassem na eleição de seu irmão. Agradeceu a todos os eleitores que depositaram os votos nos candidatos Tadeu Hassem (Republicanos) e Israel Milani (Republicanos). Expressou sua felicidade com a eleição do ex-secretário de finanças de Brasiléia Tadeu Hassem, ressaltou que gostaria que mais candidatos da região tivessem obtido êxito nas eleições, pois, quem ganharia seria a população. Agradeceu ao coordenador da defesa civil Emerson Sandro pela retirada de uma torre que se situava na Rua Arialdo Bispo Barroso e vinha trazendo riscos para a população.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): deu início as suas atribuições agradecendo a Deus por mais uma sessão. Parabenizou a todos os candidatos eleitos e todos aqueles que não lograram êxito nas eleições. Parabenizou o excelentíssimo governador do Acre, Gladson Cameli (PP), por sua reeleição onde obteve uma expressiva votação. Parabenizou também o deputado estadual eleito Tadeu Hassem por sua eleição, onde representará o Acre especialmente o município de Brasiléia pelos próximos 4 anos. Ressaltou que seria muito importante a eleição de mais representantes de nossa região. Continuando suas palavras destacou a importante vitória obtida pela deputada federal eleita Meire Serafim (UNIÃO), onde esteve obtendo uma grande votação. O parlamentar aguarda que a deputada eleita venha ter o compromisso e alocar emendas para o município de Brasiléia. Parabenizou a ex-deputada Leila Galvão e o Pr. Eliseu Moreira, por terem colocado seus nomes a disposição da população para uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC). Continuando sua fala solicitou que a prefeitura através da secretaria de obras venha realizar a reposição de lâmpadas no bairro Nazaré, visto que, em dois postes estão sem as lâmpadas, causando escuridão no local.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): iniciou o uso da tribuna relatando sobre a falta de respostas do poder executivo com suas indicações. Expressou sua insatisfação com a reeleição do atual governador do estado. A parlamentar destacou sua curiosidade a respeito de como ficarão as demandas financeiras do município, as prestações de contas, os serviços básicos que a população não tem. Destacou sua preocupação em relação a situação que está mergulhado o município de Brasiléia, salientou que seguirá com seu mandato a disposição da população sempre torcendo para que a população cada vez mais busque conhecimento para que faça melhor suas escolhas. A edil relatou uma situação que aconteceu na secretaria de obras onde estiveram pegando o número título de eleitor para que o indivíduo fosse obrigado a votar, atropelando assim o exercício da democracia. Pediu que os órgãos controladores se atentassem as situações que ocorreram. Reconheceu que o processo democrático a escolha da população é um exercício que deve ser respeitado. Parabenizou a presidente da câmara Arlete Amaral (PP) pela coragem de se candidatar e levar o bom projeto.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): iniciou suas atribuições parabenizando a presidente da câmara Arlete Amaral (PP) pela sua coragem de disputar a eleição, com humildade e pés no chão. Parabenizou o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) por obter uma excelente votação para o senado, onde mesmo sem o poder da máquina, obtiveram 65.000 mil votos. Obtendo em Rio Branco mais de 35.000 mil votos e na região do Alto Acre 1.781 votos, desses 689 no município de Brasiléia. Parabenizou o atual deputado estadual Gerlen Diniz pela vitória obtida para deputado federal. Parabenizou a ex-prefeita Leila Galvão (MDB) pela sua caminhada, pois, mesmo sem a vitória saiu vitoriosa desse pleito, com sua campanha pé no chão, com muita humildade. Agradeceu aos vereadores pela aprovação da lei da procuradoria que foi sancionada recentemente. Ressaltou que sempre estará ao lado do povo, defendendo os interesses do coletivo. Relatou que o tempo é o senhor da razão e mostrará muitas coisas. Expressou sua insatisfação com a reeleição do atual governador, a parlamentar diz não entender essa reeleição, pois, segundo ela o estado passa por vários problemas em virtude da omissão do governo. Colocou seu mandato a disposição da população.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): começou sua fala solicitando que a secretaria de obras realize a reposição de lâmpadas no bairro Eldorado, principalmente na Rua Olegário França e Rua Flamengo que tem vários postes onde estão faltando lâmpadas. Solicitou também que seja realizada a reforma de uma ponte no ramal do km 19, próximo ao Sr. Chico Pereira, visto que a ponte se encontra em uma situação crítica, prejudicando diretamente a população que ali mora. Parabenizou a ex-deputada estadual Leila Galvão, que mesmo não obtendo a vitória conseguiu uma expressiva votação. Agradeceu a todas as pessoas que depositaram um voto de confiança na ex-deputada, que realizou sua campanha com humildade e pés no chão. Parabenizou os representantes eleitos pelo Alto Acre, ressaltou que aguarda que esses futuros parlamentares representem da melhor forma a população da região que tanto carece de representatividade. Pediu respostas do poder executivo em relação à quando será enviada a lei orçamentaria para a casa legislativa e qual o motivo que ainda não foi enviada. Finalizou sua fala agradecendo a Deus e a todos os presentes na sala de sessões.

Vereador Rogério Pontes (PROS): deu início a sua fala se associando ao pedido do vereador Reinaldo Gadelha (MDB) a respeito da iluminação pública, pediu que também seja incluído o Bairro Alberto Castro que há vários postes sem energia. Parabenizou todas as pessoas que se empenharam na eleição da deputada Maria Antônia (PP), parabenizou o ex-prefeito Deda pela grande articulação realizada em todo estado em prol da Eleição de sua esposa. Parabenizou a vereadora Presidente Arlete Amaral (PP) por ter colocado seu nome à disposição da população como candidata a deputada estadual. Pediu a todos os eleitos que venham realizar o melhor pela população do Acre. Pediu respeito de um cidadão que vem trazendo inverdades a seu respeito, pois esse indivíduo não tem moral para dirigir a palavra ao nobre Edil. Desejou sucesso aos representantes eleitos pelo Alto Acre, parabenizou a todos pela eleição e solicitou que eles tragam investimentos para a região, usem de seus mandatos para desenvolver as cidades do Alto Acre que tanto precisam.

Vereadora Arlete Amaral (PP): iniciou sua fala saudando todos os presentes na sala de sessões e todos aqueles que acompanhavam a sessão via redes sociais. Parabenizou todos os candidatos eleitos para representar o Acre, em especial a deputada eleita Meire Serafim (UNIÃO). Pediu que os parlamentares eleitos viessem ajudar a população do Alto Acre, que tanto carece de representatividade. Destacou que a cidade de Brasiléia está bem representada, pois, elegeu três deputados da cidade, Tadeu Hassem (Republicanos), Eduardo Ribeiro (PSD) e Maria Antônia (PP). Agradeceu a todos que depositaram um voto de confiança em sua pessoa, e afirmou que continuará seu trabalho na câmara cumprindo seu mandato e fazendo o que é melhor para o município de Brasiléia. Parabenizou o governador Gladson Cameli (PP) pela sua expressiva vitória, pediu que ele olhe com carinho para a regional do Alto Acre, em especial para Brasiléia, que o mesmo venha representar bem a população que depositou o voto de confiança para sua reeleição. Relatou que esteve na SEINFRA e segundo eles, falta apenas a autorização da Policia Civil para que aconteça a implantação do IML em nosso município. Em virtude disso, a Edil pediu que a Policia Civil tenha celeridade e venha resolver a situação em caráter de urgência, visto que é um pedido recorrente da população, que é quem sofre quando perde um ente querido. Finalizou sua fala destacando que sempre lutará pela população.