Prefeito César Andrade é agraciado com moção de aplausos da Assembleia Legislativa do Acre

O Prefeito de Porto Walter, César Andrade recebeu nesta Sexta-feira (16), a Comenda de Moção de Aplausos concedida pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a personalidades que se destacam por seus relevantes e dignos serviços prestados a sociedade.

Em seu discurso, o Prefeito agradeceu o apoio do Deputado Chico Viga, autor da indicação. O parlamentar já destinou mais de R$2 milhões de reais em emendas que ajudaram a melhorar a qualidade de vida da população.

“Sou muito grato por esse reconhecimento. O ano de 2022 foi muito importante para mim e minha população. Conseguimos ligar Porto Walter por terra, conseguimos muitos recursos, inauguramos obras importantes, e para fechar com gratidão essa homenagem, que dedico a cada cidadão de Porto Walter pela oportunidade que me deram de ser Prefeito. É por eles, por aqueles que precisam que o poder público se faça mais presente que a gente acorda cedo e faz as coisas acontecerem com obras, serviços e atendimentos”, disse.

O Deputado Chico Viga enalteceu todo o esforço do Prefeito na construção de um mandato justo e com oportunidades para todos.

“O Prefeito é digno de todo o nosso reconhecimento pelo trabalho e parcerias que tem feito para ajudar a sua população. Foi um cidadão que enfrentou uma pandemia quando era Secretário de Saúde, depois uma nova onda quando já era Prefeito. E ele priorizou salvar vidas e mostrou competência, por isso vou seguir ajudando Porto Walter no que for preciso”, declarou ele no ato de condecoração que ocorreu na Assembleia Legislativa.