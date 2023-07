Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Senar ofertarão cursos de qualificação para produtores rurais

Assessoria – Durante uma reunião, o secretário de Agricultura de Cruzeiro do Sul, Eutimar Sombra, reafirmou o compromisso da gestão municipal para colaborar com a oferta de cursos de qualificação técnica para os produtores rurais do município que serão ministrados pelo Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

Na reunião foram definidos, com a participação dos sub-prefeitos das vilas e de representantes do Senar, as áreas que estão na linha de prioridades para que os produtores possam ter a disponibilidade de cursos para aperfeiçoar seus conhecimentos e melhorar suas atividades econômicas.

“Os cursos do Senar têm o objetivo fazer a qualificação técnica dos moradores da zona rural tanto na área de agrícolas e animais, quanto na área de promoção social onde envolve cursos de artesanato, culinária e outros”, disse o secretário.

Por meio de um termo de cooperação técnica, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul colabora efetivamente para que os cursos sejam ministrados. Além de levantar as demandas, o município disponibiliza materiais e insumos para que as aulas sejam ministradas.

“Nossa linha de trabalho é para que possamos evitar que as pessoas saiam da zona rural para viver de forma vulnerável na zona urbana. Para isso, estamos com essas parcerias fortalecendo o empreendedorismo rural”, assegurou Eutimar.