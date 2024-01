Prefeita Fernanda Hassem empossa novos gestores escolares para biênio 2024-2027, em Brasileia

Na manhã desta segunda-feira, 15, os 10 gestores da rede municipal de ensino de Brasiléia tomaram posse, para o biênio 2024-2027.

A solenidade aconteceu no auditório da Escola Kairala José Kairala, conduzida pela prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEME).

A cerimônia contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem, da presidente do Conselho Municipal de Educação, Sônia Peterson, presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, secretária de Educação, Francisca Oliveira, presidente do Sinteac, José Almeida, autoridades municipais e dos membros da comunidade escolar.

Francisca Oliveira, secretária municipal de Educação, parabenizou todos os empossados, assegurando-lhes o apoio incondicional da SEME. Ela enfatizou que as portas da secretaria estão sempre abertas, prontas para oferecer suporte e orientação. “Estamos hoje empossando os gestores eleitos e que foram reeleitos. Sentimo-nos felizes por cumprir essa etapa com transparência. Quero destacar que a Secretaria de Educação está de portas abertas e preparada para oferecer suporte e orientação às nossas escolas”, afirmou a secretária.

Rocilene da Silva, ao assumir a gestão na escola de ensino infantil Vitoria Salvatierra, falou da alegria, ressaltando o significado desse momento para a comunidade escolar. “Com muita alegria, assumimos a gestão da Escola Vitória Salvatierra. Sou grata à comunidade escolar e à prefeitura por esse processo. Nossa expectativa é aprimorar ainda mais o nosso trabalho”, falou.

Ao lado dos recém-empossados, a prefeita Fernanda Hassem reiterou seu compromisso com a comunidade escolar, voltada para o fortalecimento da educação local. “Hoje, nossos votos são de muito sucesso e sabedoria aos gestores que, ao longo desses anos, estarão à frente de nossas escolas municipais. O principal objetivo é garantir o direito e a qualidade do ensino-aprendizagem oferecido às nossas crianças. Como gestão, trabalharemos para garantir todas as condições nas escolas, tanto na cidade como na zona rural”, afirmou a prefeita Fernanda Hassem.