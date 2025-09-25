Política
Carro da Secretaria de Agricultura do governo do Acre é usado em encontro extraconjugal em Acrelândia; funcionária abandona veículo e foge pela mata
Funcionária da Seagri é flagrada usando carro oficial para encontro extraconjugal em Acrelândia – Foto: Felipe Freire/ Secom
Um vídeo divulgado no Instagram pelo perfil “Pânico na City” gerou polêmica nas redes sociais nesta semana. A gravação mostra uma funcionária da Secretaria de Agricultura de Acrelândia (Seagri), vinculada à gestão do secretário José Luis Tchê no governo de Gladson Cameli, utilizando um veículo oficial para fins pessoais e nada republicanos.
Segundo a denúncia, a servidora teria usado o carro da secretaria para marcar um encontro amoroso com um homem casado, no município de Acrelândia.
De acordo com a publicação do “Pânico na City”, a funcionária enviava mensagens ao suposto amante afirmando que poderia inventar uma desculpa de trabalho para se deslocar com o veículo da secretaria. “Amanhã eu posso inventar que tô indo te buscar pra trabalhar”, teria escrito em uma das conversas apresentadas pelo perfil.
O detalhe é que, do outro lado da história, quem estava lendo e respondendo às mensagens era a esposa do homem, moradora de Boca do Acre (AM). A mulher teria se passado pelo marido e, em um desfecho surpreendente, armou um flagrante: viajou até Acrelândia, foi ao local combinado e confrontou a servidora.
No vídeo abaixo, é possível ouvir xingamentos e a confusão que se formou. A funcionária, em desespero, teria abandonado o carro oficial em frente à residência e fugido correndo pela estrada e pela mata da região.
O caso ganhou grande repercussão pela mistura de vida pessoal com uso de bem público. O perfil “Pânico na City” destacou que a situação serve de alerta: “Não mexa com mulher casada de Boca do Acre”.
Até o momento, a Secretaria de Estado de Agricultura não se pronunciou oficialmente sobre o episódio e não se sabe se haverá abertura de processo administrativo para apurar a conduta da funcionária.
O uso de veículos oficiais para fins particulares é irregular e pode gerar punições administrativas e até criminais. No entanto, o episódio chama atenção também pelo lado pitoresco e pela exposição nas redes sociais, que têm sido palco constante de denúncias com vídeos, prints e nomes que viralizam rapidamente.
Escândalo na gestão Bocalom: equipamentos da agricultura familiar somem sem explicação e produtores denunciam descaso da prefeitura
A Câmara Municipal de Rio Branco foi palco de uma denúncia estarrecedora feita por produtores rurais que expõe, mais uma vez, o descaso e a falta de transparência da gestão pública com os trabalhadores do campo. Equipamentos adquiridos com emenda parlamentar — destinados a fortalecer a agricultura familiar, garantir a merenda escolar e sustentar a produção das famílias — simplesmente desapareceram.
A produtora rural Liziane Pedrosa relatou, emocionada, que motos cultivadoras, conhecidos como tobatinhos, além de mangueiras para irrigação, foram alocados em um galpão abandonado e, em seguida, sumiram sem deixar rastros. “Era material para a merenda escolar e para a subsistência das famílias”, disse Liziane, em lágrimas.
O vereador André Kamai (PT) reagiu com indignação e exigiu respostas rápidas da prefeitura. Para ele, o caso revela não apenas negligência, mas uma grave violação contra os agricultores e a sociedade.
“Ficamos assustados. Não podemos aceitar que a falta de cuidado ou desvios prejudiquem quem planta e alimenta a cidade”, declarou o parlamentar.
Kamai anunciou que acompanhará pessoalmente o caso junto à polícia, exigindo apuração rigorosa para que os responsáveis sejam identificados e punidos.
Enquanto os equipamentos pagos com recursos públicos somem sem qualquer explicação, a própria prefeitura segue propagandeando a compra de novos maquinários. Uma incoerência que revolta agricultores e levanta suspeitas de má gestão, descaso e possível desvio de patrimônio público.
“Esses bens foram conquistados com recursos do povo e precisam estar a serviço de quem produz. Os trabalhadores não podem ser penalizados pela incompetência ou pela corrupção”, reforçou Kamai.
Cada equipamento perdido representa menos produção, menos renda e mais vulnerabilidade para as famílias que dependem da agricultura familiar. Isso significa menos alimento na mesa do cidadão e mais insegurança alimentar em Rio Branco.
As perguntas que ecoam são duras e não podem continuar sem resposta:
Onde estão os equipamentos?
Quem autorizou o depósito em um galpão abandonado?
Quem retirou os bens e com qual finalidade?
A prefeitura não pode seguir em silêncio. É dever da gestão pública esclarecer de forma clara e objetiva o paradeiro dos equipamentos, apontar os responsáveis e garantir que a dignidade dos trabalhadores do campo seja restaurada.
“Não aceitamos silêncio ou omissão”, concluiu o vereador André Kamai, reafirmando que acompanhará cada passo da investigação ao lado dos agricultores.
O povo de Rio Branco exige transparência. O desaparecimento dos equipamentos da agricultura familiar não é apenas um ato de descaso: é um crime contra a cidade, contra os agricultores e contra a democracia.
