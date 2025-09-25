Carro da Secretaria de Agricultura do governo do Acre é usado em encontro extraconjugal em Acrelândia; funcionária abandona veículo e foge pela mata

Funcionária da Seagri é flagrada usando carro oficial para encontro extraconjugal em Acrelândia – Foto: Felipe Freire/ Secom

Um vídeo divulgado no Instagram pelo perfil “Pânico na City” gerou polêmica nas redes sociais nesta semana. A gravação mostra uma funcionária da Secretaria de Agricultura de Acrelândia (Seagri), vinculada à gestão do secretário José Luis Tchê no governo de Gladson Cameli, utilizando um veículo oficial para fins pessoais e nada republicanos.

Segundo a denúncia, a servidora teria usado o carro da secretaria para marcar um encontro amoroso com um homem casado, no município de Acrelândia.

De acordo com a publicação do “Pânico na City”, a funcionária enviava mensagens ao suposto amante afirmando que poderia inventar uma desculpa de trabalho para se deslocar com o veículo da secretaria. “Amanhã eu posso inventar que tô indo te buscar pra trabalhar”, teria escrito em uma das conversas apresentadas pelo perfil.

O detalhe é que, do outro lado da história, quem estava lendo e respondendo às mensagens era a esposa do homem, moradora de Boca do Acre (AM). A mulher teria se passado pelo marido e, em um desfecho surpreendente, armou um flagrante: viajou até Acrelândia, foi ao local combinado e confrontou a servidora.

No vídeo abaixo, é possível ouvir xingamentos e a confusão que se formou. A funcionária, em desespero, teria abandonado o carro oficial em frente à residência e fugido correndo pela estrada e pela mata da região.

O caso ganhou grande repercussão pela mistura de vida pessoal com uso de bem público. O perfil “Pânico na City” destacou que a situação serve de alerta: “Não mexa com mulher casada de Boca do Acre”.

Até o momento, a Secretaria de Estado de Agricultura não se pronunciou oficialmente sobre o episódio e não se sabe se haverá abertura de processo administrativo para apurar a conduta da funcionária.

O uso de veículos oficiais para fins particulares é irregular e pode gerar punições administrativas e até criminais. No entanto, o episódio chama atenção também pelo lado pitoresco e pela exposição nas redes sociais, que têm sido palco constante de denúncias com vídeos, prints e nomes que viralizam rapidamente.

Veja o vídeo: