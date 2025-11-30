Polícia
“Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos, morre após invadir jaula e ser atacado por leoa na Bica, em João Pessoa
Polícia
O jovem de 19 anos popularmente conhecido por “Vaqueirinho de Mangabeira”, morreu após invadir o recinto de uma leoa no Parque Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa. Visitantes registraram o momento em que o rapaz escala uma estrutura lateral, passa pelas grades de segurança e utiliza uma árvore como apoio para entrar na área do animal.
Assim que invadiu o recinto, Vinícius foi imediatamente atacado pela leoa, diante do desespero de pessoas que presenciavam a cena. Equipes da Polícia Militar e do Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Após o ataque, o zoológico foi fechado e as visitas suspensas por tempo indeterminado. O incidente ocorreu enquanto o parque estava em pleno funcionamento, com grande fluxo de visitantes, o que provocou pânico e levou à evacuação emergencial da área.
A Prefeitura de João Pessoa informou que abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso e reforçou que o recinto segue normas técnicas e padrões de segurança. Segundo a gestão municipal, o jovem escalou uma parede de mais de seis metros, ultrapassou todas as barreiras de proteção e entrou de forma intencional na área restrita da leoa.
De acordo com fontes da segurança pública, Vinícius Silva tinha várias passagens pela polícia e havia sido colocado em liberdade na última sexta-feira, dias antes do ataque fatal. As autoridades agora analisam depoimentos e imagens para entender o que motivou o jovem a invadir o recinto e como conseguiu superar as barreiras de segurança do local.
Veja o vídeo:
Nota da Prefeitura de João Pessoa
“A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Semam (Secretaria de Meio Ambiente), informa que, na manhã deste domingo (30), um homem ainda não identificado invadiu deliberadamente o recinto da leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). De maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto.
Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem agiu em possível ato de suicídio. Embora as equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao recinto e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal. Assim que a ocorrência foi constatada, o parque foi imediatamente fechado para os procedimentos de segurança e remoção do corpo. A Semam já iniciou a apuração das circunstâncias do fato e está colaborando com as autoridades competentes.
A Prefeitura se solidariza com a família da vítima e esclarece que, apesar de toda segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, culminando nesse episódio lamentável”.
Polícia
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC
Equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagraram uma ação coordenada em Rio Branco e Brasiléia, cumprindo uma ordem de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão. A ofensiva, denominada Operação Última Queda, integra a estratégia das forças de segurança para desarticular células criminosas ligadas ao tráfico de drogas no Acre.
De acordo com a Ficco-AC, formada pela Polícia Federal e pelas Polícias Civil, Militar e Penal, o alvo das diligências é um grupo suspeito de integrar a estrutura operacional de uma organização criminosa que utilizava rotas na fronteira para abastecer o comércio ilegal de entorpecentes. A investigação aponta que o esquema partia principalmente das regiões de Xapuri e Brasiléia, alcançando a capital acreana por meio de uma rede estruturada de transporte.
As apurações começaram após denúncias que revelavam uma logística permanente para movimentar cargas de drogas vindas do lado fronteiriço. Conforme detalhado pela força-tarefa, o suposto líder tinha participação direta no planejamento da distribuição, gerencia pagamentos e adotava estratégias para dificultar o rastreamento das transações financeiras, além de custear assistência jurídica para outros envolvidos.
A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e demais crimes que forem identificados ao longo do processo. O caso segue sob análise da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, que autorizou as medidas judiciais executadas nesta fase da operação.
