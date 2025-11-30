“Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos, morre após invadir jaula e ser atacado por leoa na Bica, em João Pessoa

O jovem de 19 anos popularmente conhecido por “Vaqueirinho de Mangabeira”, morreu após invadir o recinto de uma leoa no Parque Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa. Visitantes registraram o momento em que o rapaz escala uma estrutura lateral, passa pelas grades de segurança e utiliza uma árvore como apoio para entrar na área do animal.

Assim que invadiu o recinto, Vinícius foi imediatamente atacado pela leoa, diante do desespero de pessoas que presenciavam a cena. Equipes da Polícia Militar e do Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Após o ataque, o zoológico foi fechado e as visitas suspensas por tempo indeterminado. O incidente ocorreu enquanto o parque estava em pleno funcionamento, com grande fluxo de visitantes, o que provocou pânico e levou à evacuação emergencial da área.

A Prefeitura de João Pessoa informou que abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso e reforçou que o recinto segue normas técnicas e padrões de segurança. Segundo a gestão municipal, o jovem escalou uma parede de mais de seis metros, ultrapassou todas as barreiras de proteção e entrou de forma intencional na área restrita da leoa.

De acordo com fontes da segurança pública, Vinícius Silva tinha várias passagens pela polícia e havia sido colocado em liberdade na última sexta-feira, dias antes do ataque fatal. As autoridades agora analisam depoimentos e imagens para entender o que motivou o jovem a invadir o recinto e como conseguiu superar as barreiras de segurança do local.

Veja o vídeo:

Nota da Prefeitura de João Pessoa

“A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Semam (Secretaria de Meio Ambiente), informa que, na manhã deste domingo (30), um homem ainda não identificado invadiu deliberadamente o recinto da leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). De maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto.

Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem agiu em possível ato de suicídio. Embora as equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao recinto e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal. Assim que a ocorrência foi constatada, o parque foi imediatamente fechado para os procedimentos de segurança e remoção do corpo. A Semam já iniciou a apuração das circunstâncias do fato e está colaborando com as autoridades competentes.

A Prefeitura se solidariza com a família da vítima e esclarece que, apesar de toda segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, culminando nesse episódio lamentável”.