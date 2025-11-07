Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo

Uma reportagem exibida pelo programa Domingo Espetacular, da Record TV, voltou a chamar atenção da comunidade acreana para um caso que ainda gera revolta no Acre: a morte de dois jovens durante uma ação da Polícia Militar em Brasileia, no ano de 2020. As circunstâncias das mortes permanecem cercadas de controvérsia, e a reabertura do debate nacional reacendeu questionamentos sobre a conduta policial no episódio e a esperança da família das vítimas que clamam por justiça.

Um dos pais, militar do Exército, decidiu iniciar sua própria investigação por não aceitar a versão oficial divulgada à época. Segundo ele, o filho — ainda adolescente — não reagiu à abordagem, ao contrário do que afirmaram os policiais envolvidos. Convicto de que houve irregularidades, o pai afirma que o jovem foi executado sem chance de defesa.

Diante das divergências apresentadas no inquérito policial, ele contratou uma perícia independente para analisar os fatos. O novo laudo técnico apontou que os disparos que atingiram o adolescente foram efetuados a curta distância, um elemento crucial que coloca em dúvida a narrativa de confronto apresentada inicialmente pelos policiais envolvidos.

De acordo com o perito responsável, as evidências coletadas sugerem contradições nos depoimentos dos policiais que participaram da ação. Esses elementos reforçam a suspeita de execução e indicam que a dinâmica do ocorrido pode ter sido diferente da relatada nos autos da investigação oficial.

A repercussão nacional reacendeu o debate sobre o uso excessivo da força por agentes de segurança pública e sobre a fragilidade de jovens das periferias em abordagens policiais. Especialistas apontam que casos como este evidenciam a necessidade de fiscalização rigorosa, transparência e revisão de protocolos.

Enquanto busca respostas, o pai segue tentando provar a inocência do filho e aguarda que novas diligências possam esclarecer definitivamente o que ocorreu naquela noite em Brasileia. Para a família, mais do que uma disputa de versões, trata-se de uma luta por justiça e pela preservação da memória do jovem morto na ação.

Veja o vídeo: