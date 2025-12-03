Polícia
Ônibus tomba na BR-364 e deixa passageiros feridos durante viagem entre Rio Branco e Sena Madureira
Chuva e erosão causam tombamento de ônibus na BR-364; passageiros são socorridos – Foto: Reprodução
Um ônibus da empresa Trans Acreana saiu da pista e tombou no km 23 da BR-364, na noite de terça-feira (2), enquanto seguia de Rio Branco para Sena Madureira. No veículo estavam 42 passageiros, que foram surpreendidos pelo acidente em um trecho considerado crítico da rodovia. Apesar do susto e da gravidade da situação, não houve registro de vítimas fatais.
De acordo com relatos das equipes de atendimento, o acidente ocorreu por volta das 21h40, em meio à chuva, quando o coletivo passou por uma área com forte erosão e pouca sinalização. A combinação das más condições do pavimento com a pista escorregadia contribuiu para que o motorista perdesse o controle. Diversos passageiros tiveram ferimentos leves e foram levados ao Hospital João Câncio Fernandes. Uma mulher sofreu fraturas nos dois braços, e um idoso precisou ser transferido para Rio Branco devido à suspeita de traumatismo craniano e fratura no maxilar.
Equipes da Polícia Militar, do Samu, da Polícia Rodoviária Federal e representantes da empresa estiveram no local durante a noite para prestar socorro e orientar o tráfego. Os profissionais também auxiliaram no resgate das bagagens e no encaminhamento das vítimas para atendimento médico especializado.
O motorista relatou às autoridades que o veículo atingiu um buraco na rodovia pouco antes de tombar. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelos órgãos competentes. A Trans Acreana informou que está acompanhando o caso e oferecendo suporte aos passageiros atingidos.
Polícia Federal deflagra operação contra esquema de fraudes em obras públicas em municípios do Acre
Fraudes em licitações: PF investiga desvio de R$ 3,38 milhões em cidades acreanas – Foto: Assessoria/ Polícia Federal
A Polícia Federal, em articulação com a Controladoria-Geral da União no Acre (CGU/AC), desencadeou nesta terça-feira (3) a Operação Dilapsio, ação que mira um grupo suspeito de manipular processos licitatórios e desviar recursos federais destinados a prefeituras acreanas. O objetivo é desmontar uma rede formada por empresários e agentes públicos que, segundo as investigações, atuava para controlar contratos de engenharia e encobrir irregularidades por meio de empresas de fachada.
De acordo com as apurações, que começaram em fevereiro de 2025 após dados levantados pela CGU, o grupo teria montado um esquema para direcionar licitações e inflar valores de obras financiadas com emendas parlamentares, as chamadas “emendas Pix”, modalidade que permite repasses sem a necessidade de convênio prévio e com menor exigência de controle inicial. A suspeita é de que o dinheiro público era escoado por meio de transações fictícias e posteriormente lavado.
As investigações apontam ainda que três empresas de construção civil foram utilizadas para garantir o domínio do esquema em licitações. A fraude teria provocado um prejuízo estimado em R$ 3,38 milhões aos cofres federais.
Como parte da operação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além do sequestro de imóveis e veículos pertencentes aos investigados. A Justiça Federal no Acre também determinou o bloqueio de valores equivalentes ao montante desviado, medida que visa evitar o esvaziamento patrimonial dos envolvidos enquanto o processo segue em andamento.
