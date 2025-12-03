Ônibus tomba na BR-364 e deixa passageiros feridos durante viagem entre Rio Branco e Sena Madureira

Chuva e erosão causam tombamento de ônibus na BR-364; passageiros são socorridos – Foto: Reprodução

Um ônibus da empresa Trans Acreana saiu da pista e tombou no km 23 da BR-364, na noite de terça-feira (2), enquanto seguia de Rio Branco para Sena Madureira. No veículo estavam 42 passageiros, que foram surpreendidos pelo acidente em um trecho considerado crítico da rodovia. Apesar do susto e da gravidade da situação, não houve registro de vítimas fatais.

De acordo com relatos das equipes de atendimento, o acidente ocorreu por volta das 21h40, em meio à chuva, quando o coletivo passou por uma área com forte erosão e pouca sinalização. A combinação das más condições do pavimento com a pista escorregadia contribuiu para que o motorista perdesse o controle. Diversos passageiros tiveram ferimentos leves e foram levados ao Hospital João Câncio Fernandes. Uma mulher sofreu fraturas nos dois braços, e um idoso precisou ser transferido para Rio Branco devido à suspeita de traumatismo craniano e fratura no maxilar.

Equipes da Polícia Militar, do Samu, da Polícia Rodoviária Federal e representantes da empresa estiveram no local durante a noite para prestar socorro e orientar o tráfego. Os profissionais também auxiliaram no resgate das bagagens e no encaminhamento das vítimas para atendimento médico especializado.

O motorista relatou às autoridades que o veículo atingiu um buraco na rodovia pouco antes de tombar. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelos órgãos competentes. A Trans Acreana informou que está acompanhando o caso e oferecendo suporte aos passageiros atingidos.