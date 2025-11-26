Motorista embriagado é preso após perseguição e esconderijo inusitado em motel de Cruzeiro do Sul

Após colisão e fuga arriscada, motorista é encontrado sem roupas em motel – Foto: Asscom/PMAC

Um homem de 31 anos foi detido na noite de segunda-feira (24) após uma sequência de infrações que terminou em um motel localizado na Rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista conduzia o veículo sob efeito de álcool, colidiu contra um carro estacionado e fugiu logo em seguida, desencadeando uma perseguição pelas ruas da cidade.

A ação começou quando equipes da Ciftran solicitaram apoio ao 6º Batalhão da PM ao serem informadas de que um condutor visivelmente embriagado havia provocado a batida e escapado em alta velocidade. Moradores e uma policial militar que passava pelo local seguiram o suspeito, que chegou a quase atropelar a agente enquanto dirigia de forma descontrolada pela contramão, subindo em meios-fios e circulando por calçadas.

Após percorrer diversos bairros, o motorista entrou na AC-405 e acabou sendo localizado no estacionamento de um motel, onde tentava se esconder. Os policiais o encontraram dentro do carro, apenas de cueca e visivelmente alterado, recusando-se inicialmente a sair do veículo. Depois de insistência da equipe, ele permitiu a abordagem e recebeu uma toalha para se cobrir, já que não havia roupas no interior do automóvel.

Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 0,73 mg/L de álcool, índice que configura crime de trânsito. Mesmo diante das evidências, o suspeito tentou negar que dirigia no momento da colisão e alegou que o irmão estava ao volante, versão que não conseguiu sustentar. Ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.