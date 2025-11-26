Polícia
Motorista embriagado é preso após perseguição e esconderijo inusitado em motel de Cruzeiro do Sul
Após colisão e fuga arriscada, motorista é encontrado sem roupas em motel
Um homem de 31 anos foi detido na noite de segunda-feira (24) após uma sequência de infrações que terminou em um motel localizado na Rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista conduzia o veículo sob efeito de álcool, colidiu contra um carro estacionado e fugiu logo em seguida, desencadeando uma perseguição pelas ruas da cidade.
A ação começou quando equipes da Ciftran solicitaram apoio ao 6º Batalhão da PM ao serem informadas de que um condutor visivelmente embriagado havia provocado a batida e escapado em alta velocidade. Moradores e uma policial militar que passava pelo local seguiram o suspeito, que chegou a quase atropelar a agente enquanto dirigia de forma descontrolada pela contramão, subindo em meios-fios e circulando por calçadas.
Após percorrer diversos bairros, o motorista entrou na AC-405 e acabou sendo localizado no estacionamento de um motel, onde tentava se esconder. Os policiais o encontraram dentro do carro, apenas de cueca e visivelmente alterado, recusando-se inicialmente a sair do veículo. Depois de insistência da equipe, ele permitiu a abordagem e recebeu uma toalha para se cobrir, já que não havia roupas no interior do automóvel.
Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 0,73 mg/L de álcool, índice que configura crime de trânsito. Mesmo diante das evidências, o suspeito tentou negar que dirigia no momento da colisão e alegou que o irmão estava ao volante, versão que não conseguiu sustentar. Ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.
Crime brutal: agricultor é morto dentro de sua residência no km 10 da BR-317, na zona rural de Brasiléia
Homem é encontrado morto dentro de casa em área rural de Brasiléia; polícia trabalha com várias hipóteses
A noite de terça-feira foi marcada por tensão na zona rural de Brasiléia, quando moradores do km 10 da BR-317 ouviram vários disparos vindos de uma residência localizada em um ramal próximo. Ao se aproximarem, perceberam que algo grave havia ocorrido na propriedade. Minutos depois, as autoridades confirmaram que se tratava do agricultor de 52 anos, Levi Brito Alves, encontrado morto dentro da própria casa.
Testemunhas informaram que dois homens em uma motocicleta foram vistos saindo da região logo após os tiros, o que levantou suspeitas sobre possível emboscada. Conforme explicou o capitão Emerson Nogueira, do 5º Batalhão da Polícia Militar, Levi estaria descansando em uma rede quando os criminosos entraram no local.
O agricultor ainda tentou correr para a porta da frente, mas acabou caindo atingido pelos disparos. Quando os policiais chegaram, Levi já estava sem vida, e o entorno da casa precisou ser isolado para evitar contaminação da cena do crime.
A Polícia Civil realizou a perícia e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações seguem em andamento e, segundo a PM, algumas linhas já são consideradas, mas não serão divulgadas neste momento.
