Polícia
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Polícia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia.
A família de Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, morador de Brasiléia e integrante de uma família tradicional do município, divulgou uma nota enlutada para rebater publicações que, segundo parentes, estariam distorcendo sua conduta e manchando sua memória. Paulo deixa três filhos e uma neta.
Em manifestação pública, os familiares afirmam estar indignados com a forma como alguns meios de comunicação vêm retratando sua história. Eles reforçam que Paulo sempre foi um homem trabalhador, responsável e presente na vida dos filhos, além de dedicado aos pais e carinhoso com os irmãos.
Segundo a família, Paulo enfrentava um momento difícil, marcado por problemas emocionais após o fim de um relacionamento. Entretanto, ressaltam que ele nunca teve passagem pela polícia, tampouco qualquer envolvimento com atos ilícitos.
Os parentes e amigos repudiam as tentativas de desqualificar sua imagem, lembrando que Paulo sempre foi reconhecido pela honestidade, integridade e dedicação ao trabalho. “Não há qualquer razão para estarem insinuando comportamentos que ele jamais teve. Paulo não precisava, nem nunca se apropriou de nada de ninguém”, diz o comunicado.
A família considera o ocorrido como “uma atrocidade”, afirmando que Paulo não merecia o tratamento que recebeu. Eles pedem respeito ao período de luto e solicitam que sua memória seja preservada.
Por fim, clamam por justiça e responsabilização dos envolvidos no ato desumano, citado em outros meios como uma suposta “disciplina”. “Queremos que todos os responsáveis respondam pelo que fizeram. Nosso Paulo merece justiça”, conclui a nota.
Polícia
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC
Um adolescente de 16 anos, identificado como Yago Silva e Silva, morreu na madrugada desta sexta-feira (14) após ser baleado por um policial militar durante uma abordagem no bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco. A guarnição do 2º Batalhão realizava rondas na região quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita em uma área conhecida pelo tráfico de drogas.
Segundo informações da Polícia Militar, a dupla teria tentado se reorganizar ao notar a aproximação da viatura. Um dos suspeitos jogou a arma no chão e se rendeu imediatamente, enquanto Yago sacou uma escopeta e teria tentado apontá-la para o policial que realizava a aproximação. Diante da reação, o militar efetuou um disparo que atingiu o adolescente, que não resistiu aos ferimentos.
A PM informou que o local estava sendo monitorado desde a noite anterior devido à circulação de criminosos armados entre os bairros Taquari e Triângulo. Após o disparo, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e isolaram a área para o trabalho da perícia. Com Yago, foram apreendidos cartuchos calibre .28 e porções de crack, cocaína e skunk, além da arma que teria sido utilizada na tentativa de disparo.
O segundo envolvido foi preso sem ferimentos e portava outra arma de fogo e munições. Aos policiais, ele relatou que ambos faziam a segurança de um ponto de venda de drogas na região. O caso será investigado para apurar as circunstâncias da ação policial e a participação dos dois jovens no crime organizado local.
Deputado Roberto Duarte rebate chanceler alemão e denuncia “tapa na face da dignidade amazônica
Mais investimentos: Senador Petecão garante R$ 3 milhões para manter e ampliar serviços de saúde em Mâncio Lima
Graças à emenda do senador Alan Rick, bebê acreano deixa a UTI e apresenta melhora após luta contra cardiopatia grave
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
POLÍTICA
Graças à emenda do senador Alan Rick, bebê acreano deixa a UTI e apresenta melhora após luta contra cardiopatia grave
Bebê com cardiopatia deixa a UTI; emenda de Alan Rick foi decisiva para recuperação. O pequeno Calebe de Souza Moraes,...
Governo Lula destina quatro imóveis da União para ampliar as estruturas de saúde e segurança em Cruzeiro do Sul
Governo Lula entrega imóveis da União para ampliar saúde e segurança em Cruzeiro do Sul. O Governo Lula destinou quatro...
Socorro Neri cobra ação urgente contra violências invisíveis a mulheres no lançamento da campanha “21 Dias de Ativismo”
Em missão oficial no Acre, a deputada federal Socorro Neri participou na terça-feira, 18, do lançamento da campanha 21 Dias...
POLÍCIA
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
EDUCAÇÃO
Consciência Negra: Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva educação antirracista para alunos do município
Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Políticas...
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra
Brasiléia celebra finais emocionantes do Viva Vôlei com vitórias das equipes Brasiléia e Vitra. O ginásio de esportes de Brasiléia...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Parte da Ponte da Sibéria derrete antes mesmo da conclusão e expõe novamente o caos administrativo no governo Gladson Cameli
-
Política Destaque6 dias atrás
Crescimento do senador Alan Rick provoca pânico na Casa Rosada e expõe a fragilidade da candidatura de Mailza Assis ao governo
-
Política6 dias atrás
Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década
-
Cultura7 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul da início aos preparativos da ornamentação natalina no Centro da cidade