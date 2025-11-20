Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Polícia

Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia

Publicados

19 de novembro de 2025

Polícia

Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia.

A família de Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, morador de Brasiléia e integrante de uma família tradicional do município, divulgou uma nota enlutada para rebater publicações que, segundo parentes, estariam distorcendo sua conduta e manchando sua memória. Paulo deixa três filhos e uma neta.

Em manifestação pública, os familiares afirmam estar indignados com a forma como alguns meios de comunicação vêm retratando sua história. Eles reforçam que Paulo sempre foi um homem trabalhador, responsável e presente na vida dos filhos, além de dedicado aos pais e carinhoso com os irmãos.

Segundo a família, Paulo enfrentava um momento difícil, marcado por problemas emocionais após o fim de um relacionamento. Entretanto, ressaltam que ele nunca teve passagem pela polícia, tampouco qualquer envolvimento com atos ilícitos.

Os parentes e amigos repudiam as tentativas de desqualificar sua imagem, lembrando que Paulo sempre foi reconhecido pela honestidade, integridade e dedicação ao trabalho. “Não há qualquer razão para estarem insinuando comportamentos que ele jamais teve. Paulo não precisava, nem nunca se apropriou de nada de ninguém”, diz o comunicado.

A família considera o ocorrido como “uma atrocidade”, afirmando que Paulo não merecia o tratamento que recebeu. Eles pedem respeito ao período de luto e solicitam que sua memória seja preservada.

Por fim, clamam por justiça e responsabilização dos envolvidos no ato desumano, citado em outros meios como uma suposta “disciplina”. “Queremos que todos os responsáveis respondam pelo que fizeram. Nosso Paulo merece justiça”, conclui a nota.

