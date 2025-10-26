Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível

26 de outubro de 2025

Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF

Um homem de 35 anos, condenado por tráfico de drogas e foragido da Justiça do Acre, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-316, em Nova Olinda do Maranhão, a aproximadamente 350 quilômetros de São Luís. De acordo com a PRF, o mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) em 2021.

De acordo com informações da PRF, o motorista chamou a atenção dos agentes ao realizar uma manobra suspeita em um posto de combustível, dando meia-volta ao perceber a presença da viatura policial. A atitude levantou suspeitas, e os policiais iniciaram uma perseguição, conseguindo interceptar o veículo logo em seguida.

Durante a abordagem, foi feita a consulta dos dados do condutor no sistema, onde foi confirmado que ele era procurado pela Justiça acreana. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da região, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.

Ainda segundo a PRF, essa foi a segunda prisão por mandado de prisão registrada em menos de quatro horas nas rodovias federais do Maranhão. Horas antes, outra equipe havia prendido um homem na mesma rodovia, na altura de Caxias (MA).

