Capitão da reserva da PM, José Robério Mesquita, é encontrado morto dentro de casa em Tarauacá

O capitão da reserva da Polícia Militar do Acre, José Robério Mesquita, de 52 anos, foi encontrado sem vida dentro de sua residência, no bairro Avelino Leal, em Tarauacá. A notícia surpreendeu moradores da região e mobilizou a comunidade local, que tinha no militar uma figura de respeito e longa trajetória no serviço público.

Robério acumulou anos dedicados à segurança do município, sendo reconhecido pela postura firme, mas também pelo bom relacionamento com os moradores. Após a confirmação da morte, familiares e amigos passaram a se deslocar para a casa do capitão, abalados com a perda repentina de alguém considerado referência para muitos.

O corpo foi encaminhado ao Hospital Dr. Sansão Gomes, onde deve permanecer até que a família defina os procedimentos relacionados ao velório e ao sepultamento. A expectativa é que mais informações sejam divulgadas ainda nesta terça-feira, conforme os trâmites forem sendo concluídos.

A partida do capitão da reserva deixa uma lacuna no convívio da comunidade de Tarauacá. Ele era casado e pai de duas filhas, que agora enfrentam o doloroso processo de despedida. A morte do militar reforça o sentimento de luto na cidade, onde sua trajetória será lembrada com respeito pela corporação e pela população.