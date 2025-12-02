Polícia
Capitão da reserva da PM, José Robério Mesquita, é encontrado morto dentro de casa em Tarauacá
O capitão da reserva da Polícia Militar do Acre, José Robério Mesquita, de 52 anos, foi encontrado sem vida dentro de sua residência, no bairro Avelino Leal, em Tarauacá. A notícia surpreendeu moradores da região e mobilizou a comunidade local, que tinha no militar uma figura de respeito e longa trajetória no serviço público.
Robério acumulou anos dedicados à segurança do município, sendo reconhecido pela postura firme, mas também pelo bom relacionamento com os moradores. Após a confirmação da morte, familiares e amigos passaram a se deslocar para a casa do capitão, abalados com a perda repentina de alguém considerado referência para muitos.
O corpo foi encaminhado ao Hospital Dr. Sansão Gomes, onde deve permanecer até que a família defina os procedimentos relacionados ao velório e ao sepultamento. A expectativa é que mais informações sejam divulgadas ainda nesta terça-feira, conforme os trâmites forem sendo concluídos.
A partida do capitão da reserva deixa uma lacuna no convívio da comunidade de Tarauacá. Ele era casado e pai de duas filhas, que agora enfrentam o doloroso processo de despedida. A morte do militar reforça o sentimento de luto na cidade, onde sua trajetória será lembrada com respeito pela corporação e pela população.
Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre
PC prende mulher condenada por integrar organização criminosa durante operação nacional – Foto: cedida
A Polícia Civil efetuou a prisão de M.E.S.S., conhecida como “Eva”, condenada pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco. A detida cumprirá pena de 12 anos e 5 meses de reclusão por envolvimento direto em atividades de um grupo criminoso atuante no estado.
De acordo com o delegado Gustavo Neves, titular da Draco, a localização e prisão da condenada reforçam o compromisso da instituição em combater organizações criminosas de forma permanente. Ele destacou que o trabalho integrado e o cumprimento rigoroso das decisões judiciais são fundamentais para enfraquecer estruturas que ameaçam a segurança da população.
A captura ocorreu durante uma série de ações estratégicas desenvolvidas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, que vem intensificando diligências contra alvos já sentenciados pela Justiça. Segundo a corporação, a mulher estava sendo monitorada e foi localizada sem oferecer resistência.
A operação faz parte da Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Senasp, que reúne forças de segurança de todo o Brasil em ações simultâneas. O objetivo é ampliar o impacto das investigações e prisões, reforçando a atuação conjunta para desarticular facções e reduzir a criminalidade em nível nacional.
