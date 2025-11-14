Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco

Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC

Um adolescente de 16 anos, identificado como Yago Silva e Silva, morreu na madrugada desta sexta-feira (14) após ser baleado por um policial militar durante uma abordagem no bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco. A guarnição do 2º Batalhão realizava rondas na região quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita em uma área conhecida pelo tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Militar, a dupla teria tentado se reorganizar ao notar a aproximação da viatura. Um dos suspeitos jogou a arma no chão e se rendeu imediatamente, enquanto Yago sacou uma escopeta e teria tentado apontá-la para o policial que realizava a aproximação. Diante da reação, o militar efetuou um disparo que atingiu o adolescente, que não resistiu aos ferimentos.

A PM informou que o local estava sendo monitorado desde a noite anterior devido à circulação de criminosos armados entre os bairros Taquari e Triângulo. Após o disparo, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e isolaram a área para o trabalho da perícia. Com Yago, foram apreendidos cartuchos calibre .28 e porções de crack, cocaína e skunk, além da arma que teria sido utilizada na tentativa de disparo.

O segundo envolvido foi preso sem ferimentos e portava outra arma de fogo e munições. Aos policiais, ele relatou que ambos faziam a segurança de um ponto de venda de drogas na região. O caso será investigado para apurar as circunstâncias da ação policial e a participação dos dois jovens no crime organizado local.