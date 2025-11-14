Polícia
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Polícia
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC
Um adolescente de 16 anos, identificado como Yago Silva e Silva, morreu na madrugada desta sexta-feira (14) após ser baleado por um policial militar durante uma abordagem no bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco. A guarnição do 2º Batalhão realizava rondas na região quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita em uma área conhecida pelo tráfico de drogas.
Segundo informações da Polícia Militar, a dupla teria tentado se reorganizar ao notar a aproximação da viatura. Um dos suspeitos jogou a arma no chão e se rendeu imediatamente, enquanto Yago sacou uma escopeta e teria tentado apontá-la para o policial que realizava a aproximação. Diante da reação, o militar efetuou um disparo que atingiu o adolescente, que não resistiu aos ferimentos.
A PM informou que o local estava sendo monitorado desde a noite anterior devido à circulação de criminosos armados entre os bairros Taquari e Triângulo. Após o disparo, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e isolaram a área para o trabalho da perícia. Com Yago, foram apreendidos cartuchos calibre .28 e porções de crack, cocaína e skunk, além da arma que teria sido utilizada na tentativa de disparo.
O segundo envolvido foi preso sem ferimentos e portava outra arma de fogo e munições. Aos policiais, ele relatou que ambos faziam a segurança de um ponto de venda de drogas na região. O caso será investigado para apurar as circunstâncias da ação policial e a participação dos dois jovens no crime organizado local.
Polícia
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil
Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente enquanto operava uma draga no rio Acre, na região do Bairro Bela Vista, em Assis Brasil, fronteira com o Peru. Segundo informações repassadas ao Portal 3 de Julho Notícias, a vítima que não teve o nome divulgado teve todo o couro cabeludo arrancado após seus cabelos ficarem presos na máquina durante o trabalho.
O acidente ocorreu no momento da operação do equipamento. Ao ter os cabelos puxados com força pela draga, a mulher foi violentamente arrastada e ficou presa à estrutura da máquina, sem conseguir se soltar ou pedir ajuda. O impacto a deixou totalmente imobilizada.
Diante da cena desesperadora, um homem que estava no local utilizou o telefone para pedir socorro a um amigo e solicitou que chamasse imediatamente uma ambulância. O resgate chegou às pressas, e a vítima recebeu atendimento emergencial ainda no local antes de ser levada para o Hospital de Brasiléia.
Devido à gravidade do ferimento, a mulher será transferida com urgência para Rio Branco, onde deverá receber cuidados médicos especializados. O caso acende um alerta sobre os riscos no manuseio de máquinas pesadas e reforça a importância do uso de equipamentos de proteção, especialmente em atividades com dragas e outras ferramentas industriais utilizadas em áreas ribeirinhas.
Veja o vídeo:
Ver essa foto no Instagram
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Eduardo Velloso visita Colégio Tiradentes e destaca parceria de R$ 250 mil para aquisição de kits de robótica
Vice-governadora Mailza Assis inicia “tour da fé” e aposta na velha tática de políticos: aparecer em igreja perto da eleição
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha melhorias e piçarramento no km 84 do Ramal Santa Luzia
Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política
POLÍTICA
Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política
Veja o vídeo: O deputado federal Roberto Duarte criticou duramente as recentes declarações do secretário estadual Luiz Calixto envolvendo o...
Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década
UFAC promete eleições acirradas entre dois nomes da atual gestão – Foto: Reprodução A corrida pela reitoria da Universidade Federal...
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...
POLÍCIA
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
EDUCAÇÃO
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Faltam menos de duas semanas para o julgamento de Gladson Cameli no STJ, considerado o maior escândalo de corrupção da história do Acre
-
Política Destaque3 dias atrás
Julgamento de Gladson Cameli expõe o colapso moral do governo acusado de comandar o maior esquema de corrupção da história do Acre
-
Política Destaque11 horas atrás
Parte da Ponte da Sibéria derrete antes mesmo da conclusão e expõe novamente o caos administrativo no governo Gladson Cameli
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Deputada Socorro Neri celebra assinatura da ordem de serviço para consolidação do Campus Fronteira da Ufac