RIO BRANCO
Polícia

Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco

Publicados

14 de novembro de 2025

Polícia

Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC

Um adolescente de 16 anos, identificado como Yago Silva e Silva, morreu na madrugada desta sexta-feira (14) após ser baleado por um policial militar durante uma abordagem no bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco. A guarnição do 2º Batalhão realizava rondas na região quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita em uma área conhecida pelo tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Militar, a dupla teria tentado se reorganizar ao notar a aproximação da viatura. Um dos suspeitos jogou a arma no chão e se rendeu imediatamente, enquanto Yago sacou uma escopeta e teria tentado apontá-la para o policial que realizava a aproximação. Diante da reação, o militar efetuou um disparo que atingiu o adolescente, que não resistiu aos ferimentos.

A PM informou que o local estava sendo monitorado desde a noite anterior devido à circulação de criminosos armados entre os bairros Taquari e Triângulo. Após o disparo, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e isolaram a área para o trabalho da perícia. Com Yago, foram apreendidos cartuchos calibre .28 e porções de crack, cocaína e skunk, além da arma que teria sido utilizada na tentativa de disparo.

O segundo envolvido foi preso sem ferimentos e portava outra arma de fogo e munições. Aos policiais, ele relatou que ambos faziam a segurança de um ponto de venda de drogas na região. O caso será investigado para apurar as circunstâncias da ação policial e a participação dos dois jovens no crime organizado local.

Polícia

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Publicados

6 dias atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil

Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente enquanto operava uma draga no rio Acre, na região do Bairro Bela Vista, em Assis Brasil, fronteira com o Peru. Segundo informações repassadas ao Portal 3 de Julho Notícias, a vítima que não teve o nome divulgado teve todo o couro cabeludo arrancado após seus cabelos ficarem presos na máquina durante o trabalho.

O acidente ocorreu no momento da operação do equipamento. Ao ter os cabelos puxados com força pela draga, a mulher foi violentamente arrastada e ficou presa à estrutura da máquina, sem conseguir se soltar ou pedir ajuda. O impacto a deixou totalmente imobilizada.

Diante da cena desesperadora, um homem que estava no local utilizou o telefone para pedir socorro a um amigo e solicitou que chamasse imediatamente uma ambulância. O resgate chegou às pressas, e a vítima recebeu atendimento emergencial ainda no local antes de ser levada para o Hospital de Brasiléia.

Devido à gravidade do ferimento, a mulher será transferida com urgência para Rio Branco, onde deverá receber cuidados médicos especializados. O caso acende um alerta sobre os riscos no manuseio de máquinas pesadas e reforça a importância do uso de equipamentos de proteção, especialmente em atividades com dragas e outras ferramentas industriais utilizadas em áreas ribeirinhas.

Veja o vídeo:

