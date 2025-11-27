Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira

Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC

Meliantes são presos após sequestrarem um taxista que fazia uma corrida entre Rio Branco e Epitaciolândia. O grupo se passou por passageiros e anunciou o assalto ainda durante o trajeto, mantendo o motorista sob ameaça enquanto tentava levá-lo até a região de fronteira com a Bolívia.

Assim que o sequestro foi comunicado, equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar iniciaram buscas intensas na área de Epitaciolândia e acionaram a polícia boliviana, já que havia indícios de que os criminosos tentariam cruzar a fronteira. O veículo foi avistado momentos antes da ponte e os militares deram início à perseguição para evitar a fuga.

Ao perceberem que a passagem para a Bolívia havia sido bloqueada pelas autoridades do país vizinho, os suspeitos abandonaram o táxi e tentaram fugir a pé. Um deles foi alcançado ainda sobre a ponte internacional, enquanto os outros três correram para uma área de mata. As diligências continuaram até que todos foram localizados e detidos.

O comandante em exercício do 5° BPM, capitão Emerson Nogueira, destacou a importância da resposta conjunta. Segundo ele, a rápida comunicação entre as forças policiais do Acre e da Bolívia foi decisiva para impedir a fuga e garantir a prisão dos envolvidos. “A integração entre as corporações tem gerado resultados positivos, especialmente na região de fronteira, onde a troca de informações e a ação coordenada são fundamentais”, afirmou.