Wagner Moura brilha em “O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho com pré-estreia em Rio Branco

Pré-estreia de “O Agente Secreto” em Rio Branco – Foto: Divulgação

O público acreano poderá conferir neste sábado (25) a pré-estreia do aguardado filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, em Rio Branco. A sessão está marcada para as 21h, e os ingressos estão disponíveis para compra online. A exibição faz parte de uma ação especial que levará o longa a mais de 250 cinemas em 76 cidades do país.

Protagonizado por Wagner Moura, o filme foi o escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2026 na categoria Melhor Filme Internacional. A estreia nacional está prevista para o dia 6 de novembro, marcando o retorno de Mendonça Filho às telonas com mais uma obra de forte identidade brasileira e crítica social.

Ambientado nos anos 1970, o longa acompanha a trajetória de um professor universitário que, em meio à repressão da ditadura militar, deixa São Paulo e se muda para Recife na tentativa de recomeçar a vida e se reaproximar do filho. Ao chegar na cidade durante o Carnaval, ele se vê cercado por desconfianças e passa a ser vigiado pelos vizinhos, mergulhando em um clima de paranoia e tensão política.

“O Agente Secreto” foi aclamado no Festival de Cannes 2025, onde Wagner Moura conquistou o prêmio de melhor ator e Kleber Mendonça Filho recebeu o de melhor direção. A produção também vem recebendo críticas elogiosas da imprensa internacional — o jornal britânico The Guardian, por exemplo, classificou o filme como “visual e dramaticamente soberbo” e o descreveu como uma obra “ambiciosa, complexa e arrebatadora”.