Wagner Moura brilha em “O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho com pré-estreia em Rio Branco
O público acreano poderá conferir neste sábado (25) a pré-estreia do aguardado filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, em Rio Branco. A sessão está marcada para as 21h, e os ingressos estão disponíveis para compra online. A exibição faz parte de uma ação especial que levará o longa a mais de 250 cinemas em 76 cidades do país.
Protagonizado por Wagner Moura, o filme foi o escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2026 na categoria Melhor Filme Internacional. A estreia nacional está prevista para o dia 6 de novembro, marcando o retorno de Mendonça Filho às telonas com mais uma obra de forte identidade brasileira e crítica social.
Ambientado nos anos 1970, o longa acompanha a trajetória de um professor universitário que, em meio à repressão da ditadura militar, deixa São Paulo e se muda para Recife na tentativa de recomeçar a vida e se reaproximar do filho. Ao chegar na cidade durante o Carnaval, ele se vê cercado por desconfianças e passa a ser vigiado pelos vizinhos, mergulhando em um clima de paranoia e tensão política.
“O Agente Secreto” foi aclamado no Festival de Cannes 2025, onde Wagner Moura conquistou o prêmio de melhor ator e Kleber Mendonça Filho recebeu o de melhor direção. A produção também vem recebendo críticas elogiosas da imprensa internacional — o jornal britânico The Guardian, por exemplo, classificou o filme como “visual e dramaticamente soberbo” e o descreveu como uma obra “ambiciosa, complexa e arrebatadora”.
Da Amazônia para o mundo: acreana Gabriely Dobbins estreia na Semana de Moda de Paris e encanta o público internacional
A jovem acreana Gabriely Dobbins, de 18 anos, deu um passo marcante em sua carreira ao estrear nas passarelas internacionais durante a Paris Fashion Week, uma das semanas de moda mais prestigiadas do mundo. Com traços herdados da bisavó de etnia Huni Kuî, a modelo natural de Sena Madureira, no interior do Acre, encantou o público ao representar o Brasil em um dos maiores eventos do universo fashion.
Gabriely desfilou com exclusividade para a Chloé, renomada grife francesa de luxo fundada em 1952 e reconhecida por seu estilo feminino e elegante. O grande momento aconteceu no dia 5 de outubro, marcando a estreia da acreana em uma das passarelas mais cobiçadas do planeta. Segundo ela, cada detalhe do desfile foi pensado com dedicação e profissionalismo. “Trabalhei com a equipe por um mês e meio e todas as roupas foram feitas sob medida para mim”, contou.
A jovem modelo revelou ter vivido uma mistura de emoções após o desfile. “Senti uma gratidão imensa, porque me esforcei muito para chegar até aqui. Foi emocionante ver meu trabalho reconhecido em um palco tão importante”, disse. Apesar da rotina intensa e dos longos ensaios, Gabriely afirma estar realizada com o novo momento da carreira.
Mesmo diante do cansaço e das longas jornadas — que chegavam a mais de 12 horas diárias —, Gabriely destaca que cada esforço valeu a pena. “Foi um período desafiador, mas recompensador. Quase não tive tempo para conhecer Paris, mas o aprendizado e as oportunidades que vivi aqui são inesquecíveis”, afirmou.
