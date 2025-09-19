Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Show gospel e diversidade gastronômica marcam a abertura da 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter

Publicados

19 de setembro de 2025

A Rua Beira Rio e a Concha Acústica foram palco, na noite desta quinta-feira (18), da abertura oficial da 10ª edição do Festival do Milho. O evento reuniu feirantes, agricultores e autoridades e foi marcado pela emoção de um show gospel com o cantor Fabiano Barcelos e pela variedade gastronômica oferecida pelos feirantes locais.

A solenidade contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do deputado federal Zezinho Barbary, do deputado estadual Luiz Gonzaga, do prefeito César Andrade, do vice Guarsonio Melo, de secretários municipais e vereadores, reforçando a importância do festival no calendário cultural do município.

Nesta edição, feirantes e agricultores comercializam dezenas de pratos típicos à base de milho, como pamonha, bolo, mingau, torta de milho, pudim de milho e canjica, além de receitas inovadoras que unem tradição e criatividade.

Durante a abertura, o prefeito destacou a relevância do evento.“O Festival do Milho valoriza a agricultura familiar, movimenta a economia e fortalece nossa identidade cultural. É um momento de fé, alegria e união para nosso povo”, afirmou.

Entre os participantes, o clima era de otimismo. A feirante Maria da Silva, que participa pela quarta vez, comemorou:

“É uma oportunidade de mostrar nossa culinária, ganhar um reforço na renda e sentir o carinho das autoridades. Cada ano o festival fica mais bonito”, disse.

A programação segue até Sábado (20), com apresentações culturais, torneios esportivos, escolha da Rainha do Milho e shows musicais.

