Famosos
Show gospel e diversidade gastronômica marcam a abertura da 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter
Famosos
A Rua Beira Rio e a Concha Acústica foram palco, na noite desta quinta-feira (18), da abertura oficial da 10ª edição do Festival do Milho. O evento reuniu feirantes, agricultores e autoridades e foi marcado pela emoção de um show gospel com o cantor Fabiano Barcelos e pela variedade gastronômica oferecida pelos feirantes locais.
A solenidade contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do deputado federal Zezinho Barbary, do deputado estadual Luiz Gonzaga, do prefeito César Andrade, do vice Guarsonio Melo, de secretários municipais e vereadores, reforçando a importância do festival no calendário cultural do município.
Nesta edição, feirantes e agricultores comercializam dezenas de pratos típicos à base de milho, como pamonha, bolo, mingau, torta de milho, pudim de milho e canjica, além de receitas inovadoras que unem tradição e criatividade.
Durante a abertura, o prefeito destacou a relevância do evento.“O Festival do Milho valoriza a agricultura familiar, movimenta a economia e fortalece nossa identidade cultural. É um momento de fé, alegria e união para nosso povo”, afirmou.
Entre os participantes, o clima era de otimismo. A feirante Maria da Silva, que participa pela quarta vez, comemorou:
“É uma oportunidade de mostrar nossa culinária, ganhar um reforço na renda e sentir o carinho das autoridades. Cada ano o festival fica mais bonito”, disse.
A programação segue até Sábado (20), com apresentações culturais, torneios esportivos, escolha da Rainha do Milho e shows musicais.
Famosos
Show da cantora Gabi Martins encerra a Expo Fronteira, que será realizada nos dias 3, 4 e 5 de outubro
O prefeito Jerry Correia confirmou a última grande atração da ExpoFronteira 2025, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro. Para encerrar o evento em grande estilo, no domingo (5), o público vai prestigiar o show da cantora Gabi Martins, uma das artistas mais queridas da música brasileira.
Segundo o prefeito, trazer uma atração nacional fortalece ainda mais a grandiosidade da feira:
“Queremos encerrar a ExpoFronteira de forma inesquecível. Gabi Martins vem para abrilhantar ainda mais nosso evento, trazendo alegria, música de qualidade e valorizando Assis Brasil e toda a região de fronteira.”
A ExpoFronteira promete movimentar a cidade com uma programação diversificada, incluindo rodeio, feira de agricultura familiar, gastronomia, indústria e participação de empresários do Acre, Peru e Bolívia.
O show de Gabi Martins será o ponto alto do encerramento e promete lotar o Parque de Exposições de Assis Brasil.
Junina Tradição de Epitaciolândia é reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural do Acre
Show gospel e diversidade gastronômica marcam a abertura da 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Semana do Trânsito: Prefeitura e parceiros abrem Semana Nacional do Trânsito em Cruzeiro do Sul
Em Rio Branco, prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, discute melhorias na BR-317 em reunião com o DNIT
POLÍTICA
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público – Foto: Reprodução A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Gladson Cameli vira réu por corrupção e Bolsonaro é condenado há mais de 27 anos de prisão: a face da impunidade que sufoca o Brasil
-
Polícia5 dias atrás
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
-
Geral7 dias atrás
Tribunal de Contas do Estado inicia projeto com inteligência artificial para prever desmatamento
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Senador Sérgio Petecão destina R$ 495 mil para melhorias na infraestrutura em Porto Acre