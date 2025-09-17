Famosos
Show da cantora Gabi Martins encerra a Expo Fronteira, que será realizada nos dias 3, 4 e 5 de outubro
O prefeito Jerry Correia confirmou a última grande atração da ExpoFronteira 2025, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro. Para encerrar o evento em grande estilo, no domingo (5), o público vai prestigiar o show da cantora Gabi Martins, uma das artistas mais queridas da música brasileira.
Segundo o prefeito, trazer uma atração nacional fortalece ainda mais a grandiosidade da feira:
“Queremos encerrar a ExpoFronteira de forma inesquecível. Gabi Martins vem para abrilhantar ainda mais nosso evento, trazendo alegria, música de qualidade e valorizando Assis Brasil e toda a região de fronteira.”
A ExpoFronteira promete movimentar a cidade com uma programação diversificada, incluindo rodeio, feira de agricultura familiar, gastronomia, indústria e participação de empresários do Acre, Peru e Bolívia.
O show de Gabi Martins será o ponto alto do encerramento e promete lotar o Parque de Exposições de Assis Brasil.
Filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, é escolhido para representar o Brasil no Oscar
O Agente Secreto é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026 – Foto: Victor Jucá/ Divulgação
O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais (ABCAA) para concorrer a uma vaga no Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.
A trama acompanha a vida de um jovem recrutado como informante da ditadura militar, misturando suspense, política e memória histórica. O elenco conta com Wagner Moura, Alice Carvalho, Tânia Maria e Carlos Francisco.
A produção foi financiada pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), mecanismo do Ministério da Cultura e da Ancine voltado ao fortalecimento do cinema nacional.
Premiado no Festival de Cannes e vencedor do Prêmio da Crítica, o filme já conquistou reconhecimento internacional. Em agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu elenco e equipe no Palácio da Alvorada para uma sessão especial, ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes. O encontro reforçou a importância do cinema como instrumento de memória e identidade nacional.
Kleber Mendonça Filho ressaltou que levar uma obra brasileira a espaços internacionais é também um ato político:
“Este filme foi feito no Brasil, com histórias nossas e recursos públicos. Mostrá-lo ao mundo é afirmar que temos muito a dizer por meio da arte.”
Na última sexta-feira (12), O Agente Secreto também abriu o 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, consolidando-se como um dos principais representantes da produção audiovisual do país.
