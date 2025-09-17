Show da cantora Gabi Martins encerra a Expo Fronteira, que será realizada nos dias 3, 4 e 5 de outubro

O prefeito Jerry Correia confirmou a última grande atração da ExpoFronteira 2025, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro. Para encerrar o evento em grande estilo, no domingo (5), o público vai prestigiar o show da cantora Gabi Martins, uma das artistas mais queridas da música brasileira.

Segundo o prefeito, trazer uma atração nacional fortalece ainda mais a grandiosidade da feira:

“Queremos encerrar a ExpoFronteira de forma inesquecível. Gabi Martins vem para abrilhantar ainda mais nosso evento, trazendo alegria, música de qualidade e valorizando Assis Brasil e toda a região de fronteira.”

A ExpoFronteira promete movimentar a cidade com uma programação diversificada, incluindo rodeio, feira de agricultura familiar, gastronomia, indústria e participação de empresários do Acre, Peru e Bolívia.

O show de Gabi Martins será o ponto alto do encerramento e promete lotar o Parque de Exposições de Assis Brasil.