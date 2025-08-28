Famosos
Primeira noite do 8° Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul foi aberto com música gospel
A primeira noite do 8° Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. Ocorrida na quarta-feira, 27, contou com vários artistas locais e apresentações gospel. A organização das atividades ficou sob a responsabilidade da Igreja Assembleia de Deus, além de outras denominações convidadas.
A noite foi marcada pela apresentação de 5 bandas gospel, além de momentos de orações voltadas para as famílias, para as autoridades, por Cruzeiro do Sul e Pelo Brasil.
O presidente da Igreja Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul organizador da noite gospel, Pastor Carlos Alberto agradeceu a prefeitura pelo espaço e enfatizou que pela primeira vez a comunidade evangélica participou do principal festival que faz parte do calendário cultural e econômico do município.
“É importante nós participarmos, é muito bom estabelecer parcerias e ter oportunidades, espaço para nossa fé, através da música gospel, através dos louvores, da leitura bíblica, orando pelas famílias, orando pelas autoridades, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país, tudo isso é muito valoroso e importante. Foi a primeira vez que tivemos uma noite voltada para a comunidade evangélica no Festival da Farinha. Agradecemos a prefeitura municipal, na pessoa do senhor prefeito Zequinha Lima, que tem sido parceiro e agradecemos pela oportunidade de tomar parte de um evento tão grande, tão bonito, tão bem organizado, que já faz parte do calendário cultural e econômico de Cruzeiro do Sul. Foi uma belíssima noite”, citou.
Subiram ao palco as bandas Ministério de Louvor Restituição da Sede ADSUL; Ministério de Louvor: Batista Nova Vida; Ministério de Louvor: Altar de Adoração; Ministério de Louvor: LEMUEL e o Ministério de Louvor “Jesus está voltando”, representante das vilas.
Show da cantora Marília Tavares deve atrair multidão na segunda noite do Festival da Farinha
A segunda noite do Festival da Farinha,promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira, 28, deverá atrair uma multidão ao Complexo Esportivo para o show da cantora Marília Tavares. A artista, de renome nacional, se apresentará a partir das 23:00 horas, com duas horas de show. A organização do evento estima um público de 25 mil pessoas.
Antes e depois da apresentação dela, vários artistas locais fazem shows. O Festival da Farinha conta com cerca de 100 artistas que se revezam em dois palcos. O cantor Evoney Fernandes, encerra a programação no sábado 30.
Nesta quinta-feira, 28, o evento terá início às 18:00 horas e seguirá até às 03:00 horas da manhã.
Programação
Veja a programação completa.
Palco principal:
DJ MR Cesar 18h00min às 19h00min
Valdir Júnior e violão 19h00min às 20h30min
Grupo de dança Show de Ritmos 20h30min às 20h45min
DJ MR Cesar 20h45min às 21h00min
Willian Freitas e Banda 21h00min às 22h30min
Dança CIA Triplo X 22h30min às 22h45min
DJ MR Cesar 22h45min às 23h00min
Show Nacional – Marília Tavares 23h00min às 01h00min
DJ MR Cesar 01h00min às 01h15min
Elian Máximo e Banda 01h15min às 03h00min
Baixinho do forró e banda de 01hr15min às 03hr00min
Palco alternativo:
DJ Johnata 17h00min às 17h30min
Clívia e violão 17h30min às 19h00min
Música – SEST: 19h00min às 21h00min
Concurso da Maior Mandioca / Mais Pesada 21h00min às 22h30min
DJ Johnata 21h00min às 22h30min
