Primeira noite do 8° Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul foi aberto com música gospel

A primeira noite do 8° Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. Ocorrida na quarta-feira, 27, contou com vários artistas locais e apresentações gospel. A organização das atividades ficou sob a responsabilidade da Igreja Assembleia de Deus, além de outras denominações convidadas.

A noite foi marcada pela apresentação de 5 bandas gospel, além de momentos de orações voltadas para as famílias, para as autoridades, por Cruzeiro do Sul e Pelo Brasil.

O presidente da Igreja Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul organizador da noite gospel, Pastor Carlos Alberto agradeceu a prefeitura pelo espaço e enfatizou que pela primeira vez a comunidade evangélica participou do principal festival que faz parte do calendário cultural e econômico do município.

“É importante nós participarmos, é muito bom estabelecer parcerias e ter oportunidades, espaço para nossa fé, através da música gospel, através dos louvores, da leitura bíblica, orando pelas famílias, orando pelas autoridades, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país, tudo isso é muito valoroso e importante. Foi a primeira vez que tivemos uma noite voltada para a comunidade evangélica no Festival da Farinha. Agradecemos a prefeitura municipal, na pessoa do senhor prefeito Zequinha Lima, que tem sido parceiro e agradecemos pela oportunidade de tomar parte de um evento tão grande, tão bonito, tão bem organizado, que já faz parte do calendário cultural e econômico de Cruzeiro do Sul. Foi uma belíssima noite”, citou.

Subiram ao palco as bandas Ministério de Louvor Restituição da Sede ADSUL; Ministério de Louvor: Batista Nova Vida; Ministério de Louvor: Altar de Adoração; Ministério de Louvor: LEMUEL e o Ministério de Louvor “Jesus está voltando”, representante das vilas.