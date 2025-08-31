Mais de 30 mil pessoas prestigiaram o show de Evoney Fernandes na 8º edição do Festival da Farinha

A 8º edição do Festival da Farinha, realizada no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, atraiu um público de mais de 30 mil pessoas neste sábado, 30. O evento teve como destaque a apresentação do cantor Evoney Fernandes, que aproveitou a ocasião para expressar seu agradecimento à prefeitura pela oportunidade de se apresentar novamente na cidade.

“É uma alegria imensa estar aqui pela segunda vez. A equipe da prefeitura foi impecável e a energia do público é contagiante. Fiquei muito feliz em encerrar o festival com chave de ouro”, declarou o artista, que também destacou a experiência de desfrutar da gastronomia local durante sua estadia.

Durante o festival, mais de 100 artistas se apresentaram, e mais de 170 empreendedores participaram, abrangendo setores que vão desde a alimentação até a venda de veículos. O evento não apenas celebrou a tradição da farinha, um dos produtos mais emblemáticos da região, mas também promoveu a cultura e a geração de renda local.

O prefeito Zequinha Lima anunciou que o Complexo Esportivo será o espaço oficial para as futuras edições do festival. “Estamos cumprindo nossa meta de fornecer um local seguro e acessível para todos. O planejamento foi fundamental para garantir um trânsito fluido e uma organização exemplar. O povo aprovou e a próxima edição será aqui e será definitivo”, afirmou o prefeito, ressaltando a importância da colaboração de diversas entidades e trabalhadores para o sucesso do festival.

“Fico feliz em saber que alguns duvidaram do sucesso do Festival da Farinha aqui. Mas a união de todos foi crucial. A economia local se beneficia com a geração de emprego e a oportunidade para pequenos e grandes empresários. A emoção de comerciantes como Dona Ana que conversei ontem que nunca tinha vendido 20 mil reais em evento nenhum com lágrimas nos olhos, mostra que estamos fazendo a diferença”, completou.

O autônomo Normando da Silva, um dos visitantes, elogiou a escolha do local. “A Prefeitura acertou em trazer o festival para cá. A estrutura é acolhedora e facilita a participação do público, contribuindo para a economia e o desenvolvimento cultural da cidade. O festival foi excelente e a organização está de parabéns é essa última noite é a melhor de todas , concluiu.