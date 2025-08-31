Famosos
Mais de 30 mil pessoas prestigiaram o show de Evoney Fernandes na 8º edição do Festival da Farinha
Prefeito Zequinha Lima confirma Complexo Esportivo como espaço permanente do Festival da Farinha
A 8º edição do Festival da Farinha, realizada no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, atraiu um público de mais de 30 mil pessoas neste sábado, 30. O evento teve como destaque a apresentação do cantor Evoney Fernandes, que aproveitou a ocasião para expressar seu agradecimento à prefeitura pela oportunidade de se apresentar novamente na cidade.
“É uma alegria imensa estar aqui pela segunda vez. A equipe da prefeitura foi impecável e a energia do público é contagiante. Fiquei muito feliz em encerrar o festival com chave de ouro”, declarou o artista, que também destacou a experiência de desfrutar da gastronomia local durante sua estadia.
Durante o festival, mais de 100 artistas se apresentaram, e mais de 170 empreendedores participaram, abrangendo setores que vão desde a alimentação até a venda de veículos. O evento não apenas celebrou a tradição da farinha, um dos produtos mais emblemáticos da região, mas também promoveu a cultura e a geração de renda local.
O prefeito Zequinha Lima anunciou que o Complexo Esportivo será o espaço oficial para as futuras edições do festival. “Estamos cumprindo nossa meta de fornecer um local seguro e acessível para todos. O planejamento foi fundamental para garantir um trânsito fluido e uma organização exemplar. O povo aprovou e a próxima edição será aqui e será definitivo”, afirmou o prefeito, ressaltando a importância da colaboração de diversas entidades e trabalhadores para o sucesso do festival.
“Fico feliz em saber que alguns duvidaram do sucesso do Festival da Farinha aqui. Mas a união de todos foi crucial. A economia local se beneficia com a geração de emprego e a oportunidade para pequenos e grandes empresários. A emoção de comerciantes como Dona Ana que conversei ontem que nunca tinha vendido 20 mil reais em evento nenhum com lágrimas nos olhos, mostra que estamos fazendo a diferença”, completou.
O autônomo Normando da Silva, um dos visitantes, elogiou a escolha do local. “A Prefeitura acertou em trazer o festival para cá. A estrutura é acolhedora e facilita a participação do público, contribuindo para a economia e o desenvolvimento cultural da cidade. O festival foi excelente e a organização está de parabéns é essa última noite é a melhor de todas , concluiu.
Com show encontro de motociclistas, Brasiléia celebra a 2ª edição do Moto Rock e reforça título de Capital do Rock
Brasiléia realiza Segunda Edição Moto Rock com show nacional – Foto: Assessoria
A segunda edição do Brasiléia Moto Rock começou em alta velocidade neste sábado. O evento deu a largada às 17h com uma motociata que reuniu centenas de motociclistas e amantes do rock, vindos de diversas partes do Acre, da Bolívia e do Peru.
A motociata percorreu as ruas de Brasiléia, Cobija (BOL) e Epitaciolândia, criando um verdadeiro espetáculo sobre rodas. O destino final foi a Praça Hugo Poli, onde o público foi recebido por uma sequência de shows com bandas locais e regionais, que aqueceram a plateia para a atração principal.
O ápice da noite ficou por conta da banda de renome nacional The Beast Experience, que levou o público ao delírio com uma performance que homenageou os maiores sucessos do Iron Maiden.
Uma multidão cantou em coro os clássicos da metal inglesa, transformando a praça em um grande palco de rock.
O prefeito Carlinhos do Pelado participou ativamente do evento e destacou a importância do festival não só para a cultura, mas também para a economia local. Durante o fim de semana, restaurantes ficaram cheios, os hotéis superlotaram na fronteira e o comércio registrou um movimento intenso, comprovando o impacto positivo do festival na geração de renda.
“Brasiléia já é consagrada como a terra do melhor Carnaval fora de época do Acre. Agora, estamos também na estrada para nos tornar a Capital do Rock do nosso estado”, declarou.
O evento consolida de vez o município como um polo cultural na fronteira, atraindo turistas e movimentando o comércio com um ritmo acelerado e muito heavy metal.
A realização do evento foi feita pela S.U.G Produções (Hibis Syahu, Carpeggeane Uchoa e Cintya Chagas) e Prefeitura de Brasiléia.
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
No governo de Gladson Cameli, Acre despenca para a 26ª posição no ranking nacional e enfrenta o maior caos educacional de sua história
Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
Thor Dantas rebate o senador bolsonarista Márcio Bittar e alerta: “Misturar política com ciência foi o maior erro da pandemia”
Infectologista e professor de medicina desmonta falas do senador sobre cloroquina, ivermectina, máscaras e vacinas, e lembra que desinformação custou...
Escândalo na EXPOVALEPURUS: Denúncias de calote, fraude e importunação sexual marcam evento em Manoel Urbano
A realização da EXPOVALEPURUS, no município de Manoel Urbano, conduzida pelo pecuarista conhecido como Macarrão, ao lado de sua esposa...
Prefeito Bocalom falta com a verdade e apaga autoria de emendas: Mara Rocha desmente declarações sobre recursos do Mercado Elias Mansour
Mais uma vez, o prefeito de Rio Branco tenta reescrever a história, negando o papel de quem realmente recursos e...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou a grande final do Campeonato Rural de Futebol...
Senador Alan Rick acompanha avanço das obras de revitalização da Vila Olímpica no município de Cruzeiro do Sul
Investimento de R$ 500 mil garante modernização da estrutura e permitirá o retorno da Escolinha de Futebol – Fotos: Gustavo...
