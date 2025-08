Íthalo lança videoclipe do show “Vestígios Ao Vivo” e anuncia participação no Festival do Açaí 2025

O cantor acreano Íthalo Magalhães acaba de lançar o videoclipe do show “Vestígios Ao Vivo”, gravado em sua cidade natal, Feijó. O projeto reúne oito músicas autorais e foi registrado durante apresentação na Praça dos Três Poderes, no centro do município.

Dirigido por Cleves Lima, o trabalho audiovisual destaca a conexão do artista com suas origens e entrega ao público uma performance intimista e autêntica. As canções transitam entre sertanejo universitário, arrocha, sofrência e pop, com faixas como Entendi Tarde, Fumaça, Ligação Anônima, Sem Ter Você, Moda Sofrida e a música-título Vestígios.

Com cinco anos de carreira, Íthalo comemora a expansão de seu trabalho: “É uma honra mostrar meu projeto para além da minha cidade, agora com alcance mundial pela internet”, afirma o artista.

Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo (Edital de Audiovisual nº 006/2023), o projeto audiovisual teve apoio da Fundação Cultural Elias Mansour e dos governos estadual e federal.

Além do lançamento, Íthalo Magalhães está confirmado na programação do Festival do Açaí 2025, em Feijó. O cantor se apresentará no dia 14 de agosto, às 20h, mesma noite que terá como atração principal o cantor de pagode Dilsinho.

O videoclipe já está disponível no canal da Som Poético no YouTube: https://youtu.be/6LOUA3sjo1M