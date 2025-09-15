Famosos
Filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, é escolhido para representar o Brasil no Oscar
O Agente Secreto é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026 – Foto: Victor Jucá/ Divulgação
O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais (ABCAA) para concorrer a uma vaga no Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.
A trama acompanha a vida de um jovem recrutado como informante da ditadura militar, misturando suspense, política e memória histórica. O elenco conta com Wagner Moura, Alice Carvalho, Tânia Maria e Carlos Francisco.
A produção foi financiada pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), mecanismo do Ministério da Cultura e da Ancine voltado ao fortalecimento do cinema nacional.
Premiado no Festival de Cannes e vencedor do Prêmio da Crítica, o filme já conquistou reconhecimento internacional. Em agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu elenco e equipe no Palácio da Alvorada para uma sessão especial, ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes. O encontro reforçou a importância do cinema como instrumento de memória e identidade nacional.
Kleber Mendonça Filho ressaltou que levar uma obra brasileira a espaços internacionais é também um ato político:
“Este filme foi feito no Brasil, com histórias nossas e recursos públicos. Mostrá-lo ao mundo é afirmar que temos muito a dizer por meio da arte.”
Na última sexta-feira (12), O Agente Secreto também abriu o 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, consolidando-se como um dos principais representantes da produção audiovisual do país.
Jerry Correia anuncia Gabriel Lener como atração da noite de sexta-feira na ExpoFronteira
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou mais uma grande novidade para a 1ª ExpoFronteira. O cantor Gabriel Lener será a atração principal da noite de sexta-feira, prometendo um show inesquecível para o público.
Com um repertório que mistura sucessos nacionais e músicas que animam multidões, Gabriel Lener chega para abrilhantar ainda mais a programação do evento, que já se consolida como um dos maiores da região de fronteira.
“Queremos oferecer momentos de lazer, cultura e entretenimento para a nossa população. A ExpoFronteira é um evento pensado para todos e tenho certeza de que a apresentação do Gabriel Lener vai marcar a nossa festa”, destacou o prefeito Jerry Correia.
A expectativa é de que a noite de sexta-feira reúna um grande público, fortalecendo o espírito de integração e celebração que a ExpoFronteira traz para Assis Brasil.
Prefeito Zequinha Lima vai inaugurar Terminal Rodoviário no aniversário de Cruzeiro do Sul
Governo do Brasil lança sistema inédito de monitoramento diário de toda a cobertura de terra da Amazônia
Mais de 600 pescadores de Cruzeiro do Sul recebem nova carteira de identidade com apoio do deputado Nicolau Júnior
I Semana Cultural Andina é sucesso de vendas e público em Rio Branco; Gonzaga promete evento ainda maior em 2026
POLÍTICA
Ministro Luiz Marinho e Jorge Viana participam da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho em Rio Branco
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da...
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
