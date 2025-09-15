Filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, é escolhido para representar o Brasil no Oscar

O Agente Secreto é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026 – Foto: Victor Jucá/ Divulgação

O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais (ABCAA) para concorrer a uma vaga no Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.

A trama acompanha a vida de um jovem recrutado como informante da ditadura militar, misturando suspense, política e memória histórica. O elenco conta com Wagner Moura, Alice Carvalho, Tânia Maria e Carlos Francisco.

A produção foi financiada pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), mecanismo do Ministério da Cultura e da Ancine voltado ao fortalecimento do cinema nacional.

Premiado no Festival de Cannes e vencedor do Prêmio da Crítica, o filme já conquistou reconhecimento internacional. Em agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu elenco e equipe no Palácio da Alvorada para uma sessão especial, ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes. O encontro reforçou a importância do cinema como instrumento de memória e identidade nacional.

Kleber Mendonça Filho ressaltou que levar uma obra brasileira a espaços internacionais é também um ato político:

“Este filme foi feito no Brasil, com histórias nossas e recursos públicos. Mostrá-lo ao mundo é afirmar que temos muito a dizer por meio da arte.”

Na última sexta-feira (12), O Agente Secreto também abriu o 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, consolidando-se como um dos principais representantes da produção audiovisual do país.