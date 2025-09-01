Com show encontro de motociclistas, Brasiléia celebra a 2ª edição do Moto Rock e reforça título de Capital do Rock

Brasiléia realiza Segunda Edição Moto Rock com show nacional – Foto: Assessoria

A segunda edição do Brasiléia Moto Rock começou em alta velocidade neste sábado. O evento deu a largada às 17h com uma motociata que reuniu centenas de motociclistas e amantes do rock, vindos de diversas partes do Acre, da Bolívia e do Peru.

A motociata percorreu as ruas de Brasiléia, Cobija (BOL) e Epitaciolândia, criando um verdadeiro espetáculo sobre rodas. O destino final foi a Praça Hugo Poli, onde o público foi recebido por uma sequência de shows com bandas locais e regionais, que aqueceram a plateia para a atração principal.

O ápice da noite ficou por conta da banda de renome nacional The Beast Experience, que levou o público ao delírio com uma performance que homenageou os maiores sucessos do Iron Maiden.

Uma multidão cantou em coro os clássicos da metal inglesa, transformando a praça em um grande palco de rock.

O prefeito Carlinhos do Pelado participou ativamente do evento e destacou a importância do festival não só para a cultura, mas também para a economia local. Durante o fim de semana, restaurantes ficaram cheios, os hotéis superlotaram na fronteira e o comércio registrou um movimento intenso, comprovando o impacto positivo do festival na geração de renda.

“Brasiléia já é consagrada como a terra do melhor Carnaval fora de época do Acre. Agora, estamos também na estrada para nos tornar a Capital do Rock do nosso estado”, declarou.

O evento consolida de vez o município como um polo cultural na fronteira, atraindo turistas e movimentando o comércio com um ritmo acelerado e muito heavy metal.

A realização do evento foi feita pela S.U.G Produções (Hibis Syahu, Carpeggeane Uchoa e Cintya Chagas) e Prefeitura de Brasiléia.