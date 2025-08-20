Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Famosos

Cantor Evoney Fernandes será outra atração nacional do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul

Publicados

20 de agosto de 2025

Famosos

O cantor Evoney Fernandes é a segunda atração nacional confirmada para o Festival da Farinha que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar de 27 a 30 de agosto. O show do artista vai fechar o evento no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho.

Ele gravou um vídeo convidando a população para o show, onde agradece ao prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

“Dia 30 de agosto está chegando aí o Festival da Farinha. E eu estou chegando com a seleção pesada no grale para nós. Eu desde já quero mandar um abração para o nosso prefeito Zequinha Lima.Estamos juntos no grale. Estamos chegando em Cruzeiro do Sul mais uma vez para fazer aquela mega seleção pesada para vocês.
Chama!”, disse o artista.

O show com Marília Tavares, está marcado para o dia 28 de agosto, também como atração do Festival da Farinha.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Eliana adapta rotina de trabalho à filha, Manuela: 'Faço estoque do meu leite'
Notícias relacionadas:
Propaganda

Famosos

Festival da farinha de Cruzeiro do Sul: Cantora Marília Tavares convida a população para participar de seu show

Publicados

2 horas atrás

em

20 de agosto de 2025

Por

A cantora sertaneja Marília Tavares divulgou um vídeo nas redes sociais dela convidando a população para assistir seu show durante o Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul, que a prefeitura vai realizar de 27 a 30 de agosto. O show com Marília Tavares, um dos principais nomes do sertanejo na atualidade, acontecerá no dia 28 de agosto.

Ela fez um convite especial à população de Cruzeiro do Sul e do Juruá para participar do evento, mandou um abraço ao prefeito Zequinha e disse esperar pela população.

“Boa tarde galera de Cruzeiro do Sul, no Acre. Aqui, Marília Tavares passando para avisar vocês que temos um encontro marcado dia 28 de agosto no Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. E você, meu convidado, não pode perder. Já quero mandar um abraço ao prefeito Zequinha Lima. Te Espero lá, hein.”

Além de atrações nacionais, o evento contará com artistas locais.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Homem deverá prestar serviço por praticar maus-tratos contra animais
Continue lendo

POLÍTICA

Política4 minutos atrás

Conselheira Naluh Gouveia sofre perseguição do governo Gladson Cameli enquanto escândalos se multiplicam no Acre

Conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Naluh Gouveia e o governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução A crise política...
Política16 horas atrás

Primeiro a pedir afastamento de secretário, André Kamai pede CPI e diz que ignorar assédio a servidores é prevaricação

Vereador André Kamai – Foto: Paulo Murilo A Câmara Municipal de Rio Branco voltou a ser palco, na manhã desta...
Política22 horas atrás

Câmara de Rio Branco reúne maioria dos vereadores para derrubar presidente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, por assédio moral

Câmara de Rio Branco se une para derrubar presidente da RBTrans Foto: Reprodução O presidente da Superintendência Municipal de Transportes...

POLÍCIA

Polícia1 dia atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Polícia2 semanas atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia1 mês atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia

Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
Educação2 dias atrás

Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias

Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
Educação6 dias atrás

Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente

A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...

CONCURSO

Concurso7 dias atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso2 semanas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Concurso1 mês atrás

Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Esporte2 dias atrás

Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo

Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Esporte2 dias atrás

Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025

A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS