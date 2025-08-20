Famosos
Cantor Evoney Fernandes será outra atração nacional do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul
O cantor Evoney Fernandes é a segunda atração nacional confirmada para o Festival da Farinha que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar de 27 a 30 de agosto. O show do artista vai fechar o evento no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho.
Ele gravou um vídeo convidando a população para o show, onde agradece ao prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.
“Dia 30 de agosto está chegando aí o Festival da Farinha. E eu estou chegando com a seleção pesada no grale para nós. Eu desde já quero mandar um abração para o nosso prefeito Zequinha Lima.Estamos juntos no grale. Estamos chegando em Cruzeiro do Sul mais uma vez para fazer aquela mega seleção pesada para vocês.
Chama!”, disse o artista.
O show com Marília Tavares, está marcado para o dia 28 de agosto, também como atração do Festival da Farinha.
Festival da farinha de Cruzeiro do Sul: Cantora Marília Tavares convida a população para participar de seu show
A cantora sertaneja Marília Tavares divulgou um vídeo nas redes sociais dela convidando a população para assistir seu show durante o Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul, que a prefeitura vai realizar de 27 a 30 de agosto. O show com Marília Tavares, um dos principais nomes do sertanejo na atualidade, acontecerá no dia 28 de agosto.
Ela fez um convite especial à população de Cruzeiro do Sul e do Juruá para participar do evento, mandou um abraço ao prefeito Zequinha e disse esperar pela população.
“Boa tarde galera de Cruzeiro do Sul, no Acre. Aqui, Marília Tavares passando para avisar vocês que temos um encontro marcado dia 28 de agosto no Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. E você, meu convidado, não pode perder. Já quero mandar um abraço ao prefeito Zequinha Lima. Te Espero lá, hein.”
Além de atrações nacionais, o evento contará com artistas locais.
