Cantor Evoney Fernandes será outra atração nacional do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul

O cantor Evoney Fernandes é a segunda atração nacional confirmada para o Festival da Farinha que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar de 27 a 30 de agosto. O show do artista vai fechar o evento no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho.

Ele gravou um vídeo convidando a população para o show, onde agradece ao prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

“Dia 30 de agosto está chegando aí o Festival da Farinha. E eu estou chegando com a seleção pesada no grale para nós. Eu desde já quero mandar um abração para o nosso prefeito Zequinha Lima.Estamos juntos no grale. Estamos chegando em Cruzeiro do Sul mais uma vez para fazer aquela mega seleção pesada para vocês.

Chama!”, disse o artista.

O show com Marília Tavares, está marcado para o dia 28 de agosto, também como atração do Festival da Farinha.