Assis Brasil encerra Semana Evangélica com Marcha para Jesus e show da Banda Som e Louvor
Assis Brasil viveu, neste domingo (08), a última noite da Semana Evangélica 2025, um evento que marcou a cidade com momentos de fé, louvor e união da comunidade. A programação contou com a realização da 4ª Marcha para Jesus, que reuniu centenas de pessoas nas ruas em um grande ato público de adoração e testemunho cristão.
O ponto alto da noite foi o show da renomada Banda Som e Louvor, que emocionou o público com músicas que fortaleceram a espiritualidade e promoveram um verdadeiro clima de celebração.
Além do impacto religioso e espiritual, a Semana Evangélica movimentou também a economia local. Comerciantes e vendedores ambulantes registraram aumento nas vendas, especialmente de alimentos e bebidas, mostrando a importância dos grandes eventos na geração de renda e oportunidades para a população.
O prefeito Jerry Correia destacou a relevância da parceria entre a Prefeitura e a Associação de Pastores para a realização da Semana Evangélica:
“Assis Brasil mostrou mais uma vez sua força na fé e na união. Foi um evento que trouxe não apenas espiritualidade, mas também movimento econômico e fortalecimento da nossa comunidade. Agradeço a todos que participaram e colaboraram para o sucesso dessa grande festa da fé.”
A Semana Evangélica reafirma o compromisso da gestão municipal em apoiar eventos que valorizam a cultura, a fé e promovem benefícios sociais e econômicos para a cidade.
Com show encontro de motociclistas, Brasiléia celebra a 2ª edição do Moto Rock e reforça título de Capital do Rock
Brasiléia realiza Segunda Edição Moto Rock com show nacional – Foto: Assessoria
A segunda edição do Brasiléia Moto Rock começou em alta velocidade neste sábado. O evento deu a largada às 17h com uma motociata que reuniu centenas de motociclistas e amantes do rock, vindos de diversas partes do Acre, da Bolívia e do Peru.
A motociata percorreu as ruas de Brasiléia, Cobija (BOL) e Epitaciolândia, criando um verdadeiro espetáculo sobre rodas. O destino final foi a Praça Hugo Poli, onde o público foi recebido por uma sequência de shows com bandas locais e regionais, que aqueceram a plateia para a atração principal.
O ápice da noite ficou por conta da banda de renome nacional The Beast Experience, que levou o público ao delírio com uma performance que homenageou os maiores sucessos do Iron Maiden.
Uma multidão cantou em coro os clássicos da metal inglesa, transformando a praça em um grande palco de rock.
O prefeito Carlinhos do Pelado participou ativamente do evento e destacou a importância do festival não só para a cultura, mas também para a economia local. Durante o fim de semana, restaurantes ficaram cheios, os hotéis superlotaram na fronteira e o comércio registrou um movimento intenso, comprovando o impacto positivo do festival na geração de renda.
“Brasiléia já é consagrada como a terra do melhor Carnaval fora de época do Acre. Agora, estamos também na estrada para nos tornar a Capital do Rock do nosso estado”, declarou.
O evento consolida de vez o município como um polo cultural na fronteira, atraindo turistas e movimentando o comércio com um ritmo acelerado e muito heavy metal.
A realização do evento foi feita pela S.U.G Produções (Hibis Syahu, Carpeggeane Uchoa e Cintya Chagas) e Prefeitura de Brasiléia.
Acre tem 10 startups inscritas em edital de inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e IDA promovem oficina socioambiental de artes para crianças no Rio Croa
Deputada Maria Antônia fortalece esporte na comunidade São Jerônimo, em Rodrigues Alves, e reúne 57 equipes com prêmios para atletas e população
Saúde em Ação leva atendimentos a comunidades rurais e à Resex Chico Mendes, em Brasiléia
Governo do presidente Lula autoriza doação de imóvel ao Estado do Acre para regularização fundiária e instalação de serviços públicos em Xapuri
O município de Xapuri recebeu na última quarta-feira, 3 de setembro, um importante avanço em políticas de habitação e infraestrutura
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, anuncia entrega de títulos definitivos a 40 famílias do Projeto de Assentamento (PA) Liberdade
Cerimônia acontece no dia 10 de setembro, na Escola Nazira Anute de Lima, com presença do Incra e parceiros
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula
Presidente da ApexBrasil destacou os desafios globais e nacionais, exaltou avanços do governo Lula e lamentou o clima de intolerância...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
