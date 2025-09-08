Assis Brasil encerra Semana Evangélica com Marcha para Jesus e show da Banda Som e Louvor

Assis Brasil viveu, neste domingo (08), a última noite da Semana Evangélica 2025, um evento que marcou a cidade com momentos de fé, louvor e união da comunidade. A programação contou com a realização da 4ª Marcha para Jesus, que reuniu centenas de pessoas nas ruas em um grande ato público de adoração e testemunho cristão.

O ponto alto da noite foi o show da renomada Banda Som e Louvor, que emocionou o público com músicas que fortaleceram a espiritualidade e promoveram um verdadeiro clima de celebração.

Além do impacto religioso e espiritual, a Semana Evangélica movimentou também a economia local. Comerciantes e vendedores ambulantes registraram aumento nas vendas, especialmente de alimentos e bebidas, mostrando a importância dos grandes eventos na geração de renda e oportunidades para a população.

O prefeito Jerry Correia destacou a relevância da parceria entre a Prefeitura e a Associação de Pastores para a realização da Semana Evangélica:

“Assis Brasil mostrou mais uma vez sua força na fé e na união. Foi um evento que trouxe não apenas espiritualidade, mas também movimento econômico e fortalecimento da nossa comunidade. Agradeço a todos que participaram e colaboraram para o sucesso dessa grande festa da fé.”

A Semana Evangélica reafirma o compromisso da gestão municipal em apoiar eventos que valorizam a cultura, a fé e promovem benefícios sociais e econômicos para a cidade.