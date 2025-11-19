Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao apoiar de forma contínua as atividades esportivas no município. A gestão vem investindo na valorização dos atletas locais e na promoção de eventos que fortalecem a convivência comunitária, especialmente nas regiões rurais. Dessa vez, a atenção volta-se para a Agro Vila do Km 26, que recebe mais uma grande competição de futebol.

O tão aguardado Campeonato de Futebol da Agro Vila do Km 26 já está com os grupos definidos e promete movimentar todo o entorno. A abertura oficial acontece neste sábado, 22, às 10h, marcando o pontapé inicial de uma programação que deve atrair torcedores, famílias e amantes do esporte. A Prefeitura destaca a importância da participação popular, que torna cada evento um momento especial de integração e celebração.

De acordo com a organização, o campeonato tem como objetivo incentivar práticas esportivas saudáveis, revelar talentos e fortalecer os laços sociais entre as comunidades. A iniciativa faz parte de uma política esportiva que vem sendo ampliada pela gestão municipal, sempre com o apoio direto do prefeito Carlinhos do Pelado, que acredita no esporte como ferramenta de transformação e desenvolvimento.

A coordenação do evento está sob responsabilidade do gerente de esporte, Clebson Venâncio, que vem conduzindo os preparativos com dedicação e diálogo com os moradores. Ele destaca que a competição só ganha força porque conta com o engajamento da própria comunidade, que abraçou a ideia e contribui para que tudo aconteça de forma organizada, participativa e animada.

Com ações como essa, o prefeito Carlinhos do Pelado reforça o papel do esporte como instrumento de cidadania, lazer e inclusão social. A Prefeitura segue incentivando atividades que unem pessoas, promovem saúde e levam mais qualidade de vida às famílias de Brasileia. No Km 26, a expectativa é de um campeonato histórico, marcado por emoção, união e muito futebol.