Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil

No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos 102 anos do Nauas Esporte Clube, primeiro clube profissional de futebol da região do Juruá. O Nauas venceu a Seleção de Mâncio de Lima pelo placar de 2 a 1 e o evento foi marcado pela grande participação do público no estádio O Cruzeirão para assistir aos jogos.

No primeiro jogo a Seleção Sub 20 de Cruzeiro do Sul empatou em 2×2 com a Seleção de Rodrigues Alves. O segundo jogo foi entre os Amigos do Nauas contra os ex-jogadores do Nauas, com a vitória dos ex-jogadores por 3 a 2. Já a partida principal entre o Nauas e a Seleção de Mâncio de Lima a equipe cruzeirense venceu pelo placar de 2 a 1.

O ex-jogador do Nauas, Bergson Amorim, que disputou a partida de sábado, destacou o amor e o prazer de defender a equipe.

“Eu digo lá em casa pra eles que o Nauas é meu sangue. Eu, desde 2007, quando nós fomos campeão invicto aqui do campeonato cruzeirense, e daí surgiu o nosso Nauas profissional, sou cada vez mais orgulhoso desse time. Nós fomos vice-campeão acreano em 2010 eu sou grato. Eu queria dizer que essa moçada nova que nós temos um time aqui da nossa cidade que é uma vitrine”, pontuou.

O Nauas Esporte Clube foi fundado no dia 19 de outubro de 1923. O treinador do Nauas Zacarias Lopes destacou a grandeza do clube para a cidade de Cruzeiro do Sul e o apoio da gestão municipal.

“Não é qualquer instituição que complete 102 anos, futebolisticamente só o Rio Branco e o Nauas. Agradeço ao prefeito Zequinha e ao Departamento de Esporte da Prefeitura de Cruzeiro do Sul pelo apoio que sempre vem dando, também ao futebol amador que só cresceu aqui em Cruzeiro do Sul”.

A presidente do Nauas Esporte Clube, Janete Lopes destacou a importância do evento para o Nauas. “A competição foi maravilhosa é todas as equipe fizeram bons jogos. O Nauas fez uma boa estreia também e ganhamos o jogo. O Nauas recebeu esse lindo troféu aqui, 102 anos, então a história está marcada e a virada de página também. Nosso propósito, nosso objetivo era aproximar o Nauas cada vez mais da população cruzeirense, dos nossos amigos, empresários, investidores que quiserem investir no Nauas. O torcedor pode esperar bons frutos. Agradecemos o apoio da prefeitura de Cruzeiro do Sul na realização de grande evento.”

Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul reafirmou o compromisso da gestão do Prefeito Zequinha Lima com o esporte e o Nauas.

“Mais uma vez fizemos um grande evento com o objetivo de comemorar os 102 anos do Nauas que representa nossa cidade no futebol profissional do Acre”, concluiu Gilvan.