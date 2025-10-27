Esporte
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
Esporte
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol do Bairro Ilha Verde, uma das competições mais tradicionais do município. O evento reuniu centenas de torcedores, atletas e autoridades locais, marcando o início de mais uma temporada de valorização do esporte feminino.
O prefeito em exercício, Guarsonio Melo, conduziu a solenidade de abertura e destacou a importância do esporte como instrumento de inclusão social e fortalecimento das comunidades.
“Esse campeonato já faz parte da história de Porto Walter. É uma oportunidade de lazer, convivência e reconhecimento das mulheres que se dedicam ao futebol. Em nome do prefeito César, reafirmamos nosso compromisso com o esporte e com a valorização dos talentos locais”, afirmou Guarsonio Melo.
A premiação desta edição ultrapassa R$ 38 mil, resultado de emenda parlamentar do deputado estadual Luiz Gonzaga, um dos principais incentivadores do esporte no município. Os recursos garantem troféus, medalhas e prêmios em dinheiro às equipes vencedoras.
A competição reúne 15 times das zonas urbana e rural e promete movimentar o bairro Ilha Verde nas próximas semanas, atraindo torcedores e impulsionando a economia local.
Esporte
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos 102 anos do Nauas Esporte Clube, primeiro clube profissional de futebol da região do Juruá. O Nauas venceu a Seleção de Mâncio de Lima pelo placar de 2 a 1 e o evento foi marcado pela grande participação do público no estádio O Cruzeirão para assistir aos jogos.
No primeiro jogo a Seleção Sub 20 de Cruzeiro do Sul empatou em 2×2 com a Seleção de Rodrigues Alves. O segundo jogo foi entre os Amigos do Nauas contra os ex-jogadores do Nauas, com a vitória dos ex-jogadores por 3 a 2. Já a partida principal entre o Nauas e a Seleção de Mâncio de Lima a equipe cruzeirense venceu pelo placar de 2 a 1.
O ex-jogador do Nauas, Bergson Amorim, que disputou a partida de sábado, destacou o amor e o prazer de defender a equipe.
“Eu digo lá em casa pra eles que o Nauas é meu sangue. Eu, desde 2007, quando nós fomos campeão invicto aqui do campeonato cruzeirense, e daí surgiu o nosso Nauas profissional, sou cada vez mais orgulhoso desse time. Nós fomos vice-campeão acreano em 2010 eu sou grato. Eu queria dizer que essa moçada nova que nós temos um time aqui da nossa cidade que é uma vitrine”, pontuou.
O Nauas Esporte Clube foi fundado no dia 19 de outubro de 1923. O treinador do Nauas Zacarias Lopes destacou a grandeza do clube para a cidade de Cruzeiro do Sul e o apoio da gestão municipal.
“Não é qualquer instituição que complete 102 anos, futebolisticamente só o Rio Branco e o Nauas. Agradeço ao prefeito Zequinha e ao Departamento de Esporte da Prefeitura de Cruzeiro do Sul pelo apoio que sempre vem dando, também ao futebol amador que só cresceu aqui em Cruzeiro do Sul”.
A presidente do Nauas Esporte Clube, Janete Lopes destacou a importância do evento para o Nauas. “A competição foi maravilhosa é todas as equipe fizeram bons jogos. O Nauas fez uma boa estreia também e ganhamos o jogo. O Nauas recebeu esse lindo troféu aqui, 102 anos, então a história está marcada e a virada de página também. Nosso propósito, nosso objetivo era aproximar o Nauas cada vez mais da população cruzeirense, dos nossos amigos, empresários, investidores que quiserem investir no Nauas. O torcedor pode esperar bons frutos. Agradecemos o apoio da prefeitura de Cruzeiro do Sul na realização de grande evento.”
Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul reafirmou o compromisso da gestão do Prefeito Zequinha Lima com o esporte e o Nauas.
“Mais uma vez fizemos um grande evento com o objetivo de comemorar os 102 anos do Nauas que representa nossa cidade no futebol profissional do Acre”, concluiu Gilvan.
Prasidente da APEX, Jorge Viana, destaca fortalecimento do Brasil no comércio internacional e avanço das exportações do Acre
Prefeito César Andrade propõe PL que cria o jovem aprendiz para garantir primeiro emprego a estudantes de Porto Walter
Deputada Socorro Neri defende importância estratégica da BR-364 e destaca papel vital da rodovia para o Acre
Transporte-SEMTRANS: Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança segunda edição do Projeto Idoso no Trânsito
Todas as Unidades de Saúde de Cruzeiro do Sul funcionarão normalmente no ponto facultativo de sexta-feira
POLÍTICA
Prasidente da APEX, Jorge Viana, destaca fortalecimento do Brasil no comércio internacional e avanço das exportações do Acre
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou que o ciclo de missões...
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia
Márcio Alecio leva regularização fundiária ao PAD Quixadá, em Brasileia – Foto: Assessoria O superintendente do Incra no Acre, Márcio...
Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo
Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos. Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na...
POLÍCIA
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...
EDUCAÇÃO
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputado Tanízio Sá articula Audiência Pública sobre regularização fundiária da Gleba Itaúba
-
Política6 dias atrás
Cobrança por mala de mão é resultado de veto de Bolsonaro, critica a diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Perpétua Almeida
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Tanízio Sá recebe equipe da SEASDH para alinhar logística do programa Juntos pelo Acre em comunidade indígena