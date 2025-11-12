Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório

Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório.

A cidade de Brasiléia se prepara para um domingo de resgate cultural, integração comunitária e muita diversão. No próximo dia 16, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, realizará o primeiro Torneio de Bets do município, um evento que promete reunir moradores de todas as idades na tradicional Praia do Izidório.

A iniciativa busca valorizar brincadeiras populares que marcaram a infância de gerações. O bets, conhecido por muitos como “taco”, volta ao cenário esportivo como uma forma de lazer acessível e nostálgica. A competição será aberta para homens e mulheres, sem cobrança de taxa de inscrição, tornando o evento totalmente gratuito para o público.

As inscrições serão realizadas no próprio local do torneio, a partir das 9h da manhã. As duplas participantes deverão levar seus próprios tacos, seguindo a recomendação técnica de largura máxima de 10 centímetros. As três melhores duplas serão premiadas, levando em consideração o desempenho, entrosamento e espírito esportivo demonstrado durante as partidas.

De acordo com o gerente de Esportes, Clebson Venâncio, o torneio representa mais um marco para as atividades esportivas do município, que já vem promovendo iniciativas de sucesso, como o campeonato de baladeira e o torneio de pesca, ambos realizados na Praia do Izidório.

“Queremos proporcionar um momento de descontração e fortalecer a cultura esportiva da nossa cidade. O bets é uma brincadeira simples, mas carregada de história, memória afetiva e união entre as famílias”, destacou Venâncio.

A expectativa é de grande participação da comunidade, que verá a Praia do Izidório novamente como ponto de encontro e celebração. O evento é aberto ao público e promete movimentar o domingo com animação, competitividade saudável e aquele toque especial de nostalgia que conecta gerações.