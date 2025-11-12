Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório

Esporte
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório.
A cidade de Brasiléia se prepara para um domingo de resgate cultural, integração comunitária e muita diversão. No próximo dia 16, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, realizará o primeiro Torneio de Bets do município, um evento que promete reunir moradores de todas as idades na tradicional Praia do Izidório.
A iniciativa busca valorizar brincadeiras populares que marcaram a infância de gerações. O bets, conhecido por muitos como “taco”, volta ao cenário esportivo como uma forma de lazer acessível e nostálgica. A competição será aberta para homens e mulheres, sem cobrança de taxa de inscrição, tornando o evento totalmente gratuito para o público.
As inscrições serão realizadas no próprio local do torneio, a partir das 9h da manhã. As duplas participantes deverão levar seus próprios tacos, seguindo a recomendação técnica de largura máxima de 10 centímetros. As três melhores duplas serão premiadas, levando em consideração o desempenho, entrosamento e espírito esportivo demonstrado durante as partidas.
De acordo com o gerente de Esportes, Clebson Venâncio, o torneio representa mais um marco para as atividades esportivas do município, que já vem promovendo iniciativas de sucesso, como o campeonato de baladeira e o torneio de pesca, ambos realizados na Praia do Izidório.
“Queremos proporcionar um momento de descontração e fortalecer a cultura esportiva da nossa cidade. O bets é uma brincadeira simples, mas carregada de história, memória afetiva e união entre as famílias”, destacou Venâncio.
A expectativa é de grande participação da comunidade, que verá a Praia do Izidório novamente como ponto de encontro e celebração. O evento é aberto ao público e promete movimentar o domingo com animação, competitividade saudável e aquele toque especial de nostalgia que conecta gerações.
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão foi tomada durante reunião de alinhamento realizada nesta terça-feira, 11, na Casa Civil, com a presença do secretário Ney Williams, da Diretoria Municipal de Esportes, e representantes das demais secretarias municipais envolvidas . O evento, que chega à sua 5ª edição, será realizado no dia 31 de dezembro, consolidando-se como uma das principais celebrações esportivas do município.
Criada em 2021 pelo prefeito Zequinha Lima, a Corrida da Virada atrai cada vez mais participantes. No ano passado foram 500 e este ano serão 750 vagas. Segundo o coordenador técnico da prova, Rafaine Andrade, o aumento reflete o sucesso das edições anteriores e o crescimento do interesse pelo evento.
“Estamos chegando à quinta edição da Corrida da Virada, um projeto que começou com o apoio do prefeito Zequinha Lima e que rapidamente se tornou uma tradição em Cruzeiro do Sul. Neste ano, ampliamos as vagas para 750 participantes, mantendo o espírito de celebração e incentivo à prática esportiva. A corrida já faz parte do calendário municipal e é uma grande festa no cartão-postal da cidade, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória”, afirmou Rafaine.
O percurso seguirá dividido em duas categorias: 5 km, com pódio apenas na classificação geral, e 10 km, com premiações gerais e por faixas etárias — de 16 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e acima de 60 anos. A corrida também mantém seu caráter inclusivo, garantindo espaço para cadeirantes e atletas de outros estados.
As inscrições serão gratuitas, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, reforçando o caráter solidário do evento.
“A Corrida da Virada movimenta não apenas o esporte, mas também a economia e o turismo local, atraindo participantes de fora e promovendo qualidade de vida para nossa população. É uma construção de várias mãos, resultado do esforço conjunto de diversas secretarias e da determinação do prefeito Zequinha Lima em fortalecer o esporte no município”, completou Rafaine Andrade.
O lançamento oficial e a abertura das inscrições devem ser divulgados até o final deste mês.
