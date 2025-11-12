Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Esporte

Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório

Publicados

11 de novembro de 2025

Esporte

Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório.

A cidade de Brasiléia se prepara para um domingo de resgate cultural, integração comunitária e muita diversão. No próximo dia 16, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, realizará o primeiro Torneio de Bets do município, um evento que promete reunir moradores de todas as idades na tradicional Praia do Izidório.

A iniciativa busca valorizar brincadeiras populares que marcaram a infância de gerações. O bets, conhecido por muitos como “taco”, volta ao cenário esportivo como uma forma de lazer acessível e nostálgica. A competição será aberta para homens e mulheres, sem cobrança de taxa de inscrição, tornando o evento totalmente gratuito para o público.

As inscrições serão realizadas no próprio local do torneio, a partir das 9h da manhã. As duplas participantes deverão levar seus próprios tacos, seguindo a recomendação técnica de largura máxima de 10 centímetros. As três melhores duplas serão premiadas, levando em consideração o desempenho, entrosamento e espírito esportivo demonstrado durante as partidas.

De acordo com o gerente de Esportes, Clebson Venâncio, o torneio representa mais um marco para as atividades esportivas do município, que já vem promovendo iniciativas de sucesso, como o campeonato de baladeira e o torneio de pesca, ambos realizados na Praia do Izidório.

“Queremos proporcionar um momento de descontração e fortalecer a cultura esportiva da nossa cidade. O bets é uma brincadeira simples, mas carregada de história, memória afetiva e união entre as famílias”, destacou Venâncio.

A expectativa é de grande participação da comunidade, que verá a Praia do Izidório novamente como ponto de encontro e celebração. O evento é aberto ao público e promete movimentar o domingo com animação, competitividade saudável e aquele toque especial de nostalgia que conecta gerações.

