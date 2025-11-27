Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
Esporte

Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol

27 de novembro de 2025

Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol. 

Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube ao deixarem Brasileia, no Acre, rumo a Lima, no Peru, onde o time disputa a grande final da Conmebol. A movimentação no município começou cedo, reunindo caravanas, grupos organizados e famílias inteiras que decidiram encarar a longa viagem para apoiar o rubro-negro no confronto decisivo.

Nas últimas semanas, o clima de expectativa tomou conta da cidade. Bandeiras, camisas e acessórios do Flamengo se tornaram presença constante pelas ruas, simbolizando a confiança da torcida em mais um título continental. Muitos torcedores se organizaram em ônibus e vans, enquanto outros optaram por seguir de carro ou avião até a capital peruana.

Segundo os viajantes, a motivação é viver de perto a emoção de uma final histórica, reforçando o apoio que sempre marca presença nos grandes momentos do clube. A previsão é de que milhares de flamenguistas de diferentes regiões do país estejam no estádio, criando um ambiente dominado pelo vermelho e preto.

Para os torcedores de Brasileia, acompanhar o Flamengo em outro país é mais do que um simples jogo, é uma oportunidade de celebrar a identidade rubro-negra e representar o Acre em um dos maiores palcos do futebol sul-americano.

Veja o vídeo:

