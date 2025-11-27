Esporte
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol.
Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube ao deixarem Brasileia, no Acre, rumo a Lima, no Peru, onde o time disputa a grande final da Conmebol. A movimentação no município começou cedo, reunindo caravanas, grupos organizados e famílias inteiras que decidiram encarar a longa viagem para apoiar o rubro-negro no confronto decisivo.
Nas últimas semanas, o clima de expectativa tomou conta da cidade. Bandeiras, camisas e acessórios do Flamengo se tornaram presença constante pelas ruas, simbolizando a confiança da torcida em mais um título continental. Muitos torcedores se organizaram em ônibus e vans, enquanto outros optaram por seguir de carro ou avião até a capital peruana.
Segundo os viajantes, a motivação é viver de perto a emoção de uma final histórica, reforçando o apoio que sempre marca presença nos grandes momentos do clube. A previsão é de que milhares de flamenguistas de diferentes regiões do país estejam no estádio, criando um ambiente dominado pelo vermelho e preto.
Para os torcedores de Brasileia, acompanhar o Flamengo em outro país é mais do que um simples jogo, é uma oportunidade de celebrar a identidade rubro-negra e representar o Acre em um dos maiores palcos do futebol sul-americano.
Veja o vídeo:
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia
A cidade de Brasiléia sediou, neste domingo (23), a grande final do Campeonato de Mountain Bike 2025 da Regional do Alto Acre, encerrando a temporada com uma prova de 62 quilômetros que reuniu atletas de diversas cidades do Acre e até do Peru.
O evento foi realizado pela Prefeitura de Brasiléia, em parceria com a equipe Unibike e gabinete do Deputado Afonso Fernandes.
O percurso da final seguiu pela tradicional Trilha dos Pedidos, passando pelo Ramal do Polo até o Ramal Jarinal, trecho conhecido por seu terreno técnico, paisagens exuberantes e desafios que exigem preparo físico e habilidade dos competidores.
Durante todo o ano, ciclistas da Associação Unibike participaram das etapas do campeonato. Nesta última fase, o destaque ficou para a participação de atletas de Puerto Maldonado (Peru), reforçando o caráter integrador e internacional da competição.
Apoio e patrocínio
A final contou com o apoio de diversos parceiros que contribuíram para a realização do evento. Entre os patrocinadores estão:
- Deputado estadual Afonso Fernandes
- Clube Jarinal
- Acreaves
- Dom Porkito
- Distribuidora Amorim
- Academia Fontenelle
- Academia Vip Fitness
- Mercantil São Sebastião
- O Amigão do Produtor
- Ronaldo Personal
A união desses patrocinadores foi essencial para oferecer suporte aos atletas e garantir uma estrutura adequada ao público e às equipes envolvidas.
Encerramento da temporada
Com a realização da etapa final, o Campeonato da Unibike encerra mais uma edição marcada por crescimento, integração entre cidades fronteiriças e fortalecimento do ciclismo na região.
Pódio da 4ª Etapa
Búfalo
1º- Ronaldo Queiroz
2º- David Romão
Turismo Masculino
1º- Ailton Mole Véi
2º- Victor Emanuel – Peru
3º – Tiãozinho
4º- Da Lambert – Peru
5º Matheus Moreira
Sub -30 Masculino
1º- Alfredo Mendonça – Peru
2º- Murilo Sabino
Máster Feminina
1º- Maria Elena
2º- Patricia Maria
Máster C Masculino
1º- Santo Vidal – Xapuri
2º- Placido Moreira
3º – José Oliveira
4º- Marcos Fidelis
5º Henrique Goma
Máster B Masculino
1º- Marivaldo Cavalinho
2º- Jardel Tavares
3º – Samuel Lira
4º- Alexandre Melo
5º Gabriel Pastro
Máster A Masculino
1º- Valder
2º- Paulo Romario
3º – Lazaro
4º- Elenilson Alves5º Fagner Fuleragem
Elite Feminino
1º- Acleciana
2º- Erica Soares
3º – Dulcilene Luna
4º- Maria Simone
5º Fernanda Moreira
Elite Masculino
1º- Wellington Thomazini
2º- Thalles Ferrari
3º – Roberto Abreu
4º- Diego campos
5º Ronis Bento
