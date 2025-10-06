Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Esporte

Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025

Publicados

6 de outubro de 2025

Esporte

A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025, realizada nos dias 4 e 5 de outubro, no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, em Brasiléia. Com o resultado, o time será o representante da regional na fase final da competição, que acontecerá ainda neste mês de outubro.

A Super Taça de Futsal teve início em abril, em Rio Branco, com a fase municipal, e já passou pelas regionais do Baixo Acre, Alto Acre e Juruá, restando apenas a etapa Tarauacá/Envira. Até o momento, mais de 60 equipes e 800 atletas participaram do torneio, que se consolida como a maior competição de futsal do estado.

O representante da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer, Marcelo Fontenele, que coordenou a etapa do Alto Acre, destacou que o evento é uma iniciativa do secretário estadual de Esportes, Ney Amorim.

“A determinação do secretário foi que fizéssemos a maior competição de futsal do Acre, envolvendo todos os municípios. Agora chegamos à reta final, com cinco equipes classificadas, restando apenas a etapa Juruá/Tarauacá. Agradecemos as parcerias das prefeituras das cidades-sede e da Federação Acreana de Futsal”, afirmou Fontenele.

Leia Também:  No aniversário de Assis Brasil, time Máster Bujari é o grande campeão do Amistoso de Futebol na disputa contra Máster Assis Brasil

O Coordenador de Esportes de Brasiléia, Clebson Venâncio, agradeceu o apoio do prefeito Carlinhos do Pelado e parabenizou o desempenho dos atletas:

“Foi uma conquista importante para nosso município. Agradeço ao prefeito pelo apoio total à equipe e parabenizo todos os jogadores pelo empenho e dedicação”, disse.

Resultados da Etapa do Alto Acre

• Epitaciolândia 07 x 02 Assis Brasil

• Xapuri 01 x 06 Brasiléia

• Brasiléia 05 x 01 Assis Brasil

• Xapuri 03 x 03 Epitaciolândia

• Assis Brasil 04 x 02 Xapuri

• Brasiléia 02 x 02 Epitaciolândia

Equipes Classificadas para a Fase Final

• Plácido de Castro

• Sena Madureira

• Cafu Auto Peças (Rio Branco)

• Carlos Chagas (Rio Branco)

• Brasiléia

• Juruá/Tarauacá (a ser realizada)

Vale ressaltar que a competição também conta com a participação do futsal feminino, que vem crescendo em todo o estado, promovendo inclusão e valorização do esporte entre as mulheres. Em breve, será iniciada também a Super Taça de Futebol de Campo, dando sequência ao calendário esportivo organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Acre.

Leia Também:  Seleção Brasileense de futsal conquista o título de campeã estadual de 2023 pela terceira vez

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Esporte

Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre

Publicados

16 horas atrás

em

5 de outubro de 2025

Por

A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre (AM), por 2 x 0, em partida disputada no município de Senador Guiomard.

Estreante na competição, o time de Brasiléia vem se destacando pela regularidade e pelo bom desempenho ao longo da campanha.

Com um elenco experiente e entrosado, a equipe demonstrou força e organização dentro de campo, conquistando vitórias importantes até chegar à decisão.

Na semifinal, Brasiléia entrou determinada e mostrou superioridade diante do adversário amazonense.

Os gols da partida foram marcados por Isifran Alves e Vaca, garantindo o triunfo e a classificação para a final de forma incontestável.

O treinador Gerson Cunha destacou o comprometimento e a fé do grupo durante a trajetória no torneio: “Toda honra é de Deus. Parabenizo nossos atletas pela belíssima campanha. Seguimos com humildade e respeito aos adversários, em busca do título de campeão”, afirmou o técnico, emocionado com o resultado.

Além do bom desempenho em campo, o sucesso da equipe também é resultado do apoio recebido. A Prefeitura de Brasiléia e o deputado estadual Tadeu Hassem são os patrocinadores oficiais da equipe na competição, contribuindo diretamente para o fortalecimento do esporte no município.

Leia Também:  Com três ouros, acreanos faturam quatro medalhas no Campeonato Rondoniense de Jiu-jitsu

O incentivo institucional tem sido fundamental para proporcionar melhores condições aos atletas e valorizar o esporte entre os veteranos, que seguem representando Brasiléia com garra e dedicação.

Com a classificação, Brasiléia agora se prepara para a grande decisão da Copa da Amizade de Futebol Máster, que será disputada contra a equipe Realmatismo, com data e local ainda a serem definidos.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 dias atrás

Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional

De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
Política4 dias atrás

Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte

A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
Política4 dias atrás

Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade

As informações que circulam nos bastidores da política acreana são de cair o queixo. De acordo com relatos, um episódio...

POLÍCIA

Polícia3 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia3 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia3 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação1 semana atrás

Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM

A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Educação2 semanas atrás

Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas

Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Educação3 semanas atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...

CONCURSO

Concurso4 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso4 semanas atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte3 horas atrás

Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025

A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Esporte16 horas atrás

Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre

A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Esporte1 dia atrás

Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado

Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS