Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025, realizada nos dias 4 e 5 de outubro, no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, em Brasiléia. Com o resultado, o time será o representante da regional na fase final da competição, que acontecerá ainda neste mês de outubro.
A Super Taça de Futsal teve início em abril, em Rio Branco, com a fase municipal, e já passou pelas regionais do Baixo Acre, Alto Acre e Juruá, restando apenas a etapa Tarauacá/Envira. Até o momento, mais de 60 equipes e 800 atletas participaram do torneio, que se consolida como a maior competição de futsal do estado.
O representante da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer, Marcelo Fontenele, que coordenou a etapa do Alto Acre, destacou que o evento é uma iniciativa do secretário estadual de Esportes, Ney Amorim.
“A determinação do secretário foi que fizéssemos a maior competição de futsal do Acre, envolvendo todos os municípios. Agora chegamos à reta final, com cinco equipes classificadas, restando apenas a etapa Juruá/Tarauacá. Agradecemos as parcerias das prefeituras das cidades-sede e da Federação Acreana de Futsal”, afirmou Fontenele.
O Coordenador de Esportes de Brasiléia, Clebson Venâncio, agradeceu o apoio do prefeito Carlinhos do Pelado e parabenizou o desempenho dos atletas:
“Foi uma conquista importante para nosso município. Agradeço ao prefeito pelo apoio total à equipe e parabenizo todos os jogadores pelo empenho e dedicação”, disse.
Resultados da Etapa do Alto Acre
• Epitaciolândia 07 x 02 Assis Brasil
• Xapuri 01 x 06 Brasiléia
• Brasiléia 05 x 01 Assis Brasil
• Xapuri 03 x 03 Epitaciolândia
• Assis Brasil 04 x 02 Xapuri
• Brasiléia 02 x 02 Epitaciolândia
Equipes Classificadas para a Fase Final
• Plácido de Castro
• Sena Madureira
• Cafu Auto Peças (Rio Branco)
• Carlos Chagas (Rio Branco)
• Brasiléia
• Juruá/Tarauacá (a ser realizada)
Vale ressaltar que a competição também conta com a participação do futsal feminino, que vem crescendo em todo o estado, promovendo inclusão e valorização do esporte entre as mulheres. Em breve, será iniciada também a Super Taça de Futebol de Campo, dando sequência ao calendário esportivo organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Acre.
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre (AM), por 2 x 0, em partida disputada no município de Senador Guiomard.
Estreante na competição, o time de Brasiléia vem se destacando pela regularidade e pelo bom desempenho ao longo da campanha.
Com um elenco experiente e entrosado, a equipe demonstrou força e organização dentro de campo, conquistando vitórias importantes até chegar à decisão.
Na semifinal, Brasiléia entrou determinada e mostrou superioridade diante do adversário amazonense.
Os gols da partida foram marcados por Isifran Alves e Vaca, garantindo o triunfo e a classificação para a final de forma incontestável.
O treinador Gerson Cunha destacou o comprometimento e a fé do grupo durante a trajetória no torneio: “Toda honra é de Deus. Parabenizo nossos atletas pela belíssima campanha. Seguimos com humildade e respeito aos adversários, em busca do título de campeão”, afirmou o técnico, emocionado com o resultado.
Além do bom desempenho em campo, o sucesso da equipe também é resultado do apoio recebido. A Prefeitura de Brasiléia e o deputado estadual Tadeu Hassem são os patrocinadores oficiais da equipe na competição, contribuindo diretamente para o fortalecimento do esporte no município.
O incentivo institucional tem sido fundamental para proporcionar melhores condições aos atletas e valorizar o esporte entre os veteranos, que seguem representando Brasiléia com garra e dedicação.
Com a classificação, Brasiléia agora se prepara para a grande decisão da Copa da Amizade de Futebol Máster, que será disputada contra a equipe Realmatismo, com data e local ainda a serem definidos.
