Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23, 24, 25 e 26 de outubro o 3º Copão Internacional de Vôlei.

O evento esportivo está acontecendo no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro e reúne 18 equipes, nas categorias masculino e feminino, representando diversos municípios do Estado do Acre, além da participação especial de equipes da Bolívia e do Peru, tornando a competição um verdadeiro intercâmbio esportivo entre países vizinhos.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, idealizador do Copão, destacou a importância do evento e reforçou o convite para que a população prestigie as partidas e incentive os atletas.

“Nossa gestão sempre valoriza e apoia todas as modalidades esportivas. Hoje estamos com a casa cheia no 3º Copão Internacional de Vôlei, mostrando o quanto o esporte tem crescido em Epitaciolândia. Esse é um compromisso nosso: investir e fortalecer o esporte na gestão Sérgio Lopes e Sérgio Mesquita”, enfatizou o secretário.

O Copão Internacional de Vôlei já se consolida como um dos maiores eventos esportivos do Acre, promovendo integração, lazer e valorização dos atletas locais e estrangeiros. A competição promete grandes jogos e muita emoção até o encerramento, no próximo sábado, dia 26 de outubro.