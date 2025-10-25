Esporte
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
Esporte
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23, 24, 25 e 26 de outubro o 3º Copão Internacional de Vôlei.
O evento esportivo está acontecendo no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro e reúne 18 equipes, nas categorias masculino e feminino, representando diversos municípios do Estado do Acre, além da participação especial de equipes da Bolívia e do Peru, tornando a competição um verdadeiro intercâmbio esportivo entre países vizinhos.
O vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, idealizador do Copão, destacou a importância do evento e reforçou o convite para que a população prestigie as partidas e incentive os atletas.
“Nossa gestão sempre valoriza e apoia todas as modalidades esportivas. Hoje estamos com a casa cheia no 3º Copão Internacional de Vôlei, mostrando o quanto o esporte tem crescido em Epitaciolândia. Esse é um compromisso nosso: investir e fortalecer o esporte na gestão Sérgio Lopes e Sérgio Mesquita”, enfatizou o secretário.
O Copão Internacional de Vôlei já se consolida como um dos maiores eventos esportivos do Acre, promovendo integração, lazer e valorização dos atletas locais e estrangeiros. A competição promete grandes jogos e muita emoção até o encerramento, no próximo sábado, dia 26 de outubro.
Esporte
Juventude em destaque: Assis Brasil realiza final do Campeonato Juvenil com grande público
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Divisão de Esportes, realizou nesta sexta-feira(25) a grande final do Campeonato Juvenil, com disputas nas categorias masculina e feminina, além da partida que definiu o terceiro lugar masculino.
O evento reuniu um grande público que acompanhou de perto o desempenho dos jovens atletas, em partidas cheias de emoção, talento e espírito esportivo.
O prefeito Jerry Correia participou da final, prestigiando os times e reforçando o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte no município.
“Fico muito feliz em ver nossa juventude participando ativamente do esporte. Isso fortalece nossa comunidade e mostra o potencial dos nossos jovens atletas”, destacou o prefeito.
A Prefeitura de Assis Brasil segue apoiando iniciativas que valorizam o esporte e promovem momentos de lazer, integração e cidadania entre os jovens do município.
Camila Cabeça destaca memória, cultura e formação política dos governos do PT no podcast Papo Cabeça
Senador Alan Rick entrega trator à Associação Leiteira Porto Luiz 1 e reforça apoio à agricultura familiar
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
OAB/AC realizará 1ª Conferência Estadual de Prerrogativas com palestrantes de renome nacional
Juventude em destaque: Assis Brasil realiza final do Campeonato Juvenil com grande público
POLÍTICA
Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo
Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos. Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na...
Jorge Viana coordena encontro empresarial em Kuala Lumpur e marca o início de uma nova história na relação comercial entre Brasil e Malásia
A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, lidera neste domingo (26), em...
Moradores denunciam descaso do prefeito Padeiro e cobram solução para o abandono do Ramal Linha, localizado no km 52 da BR-364, em Bujari
Moradores do Ramal Linha Nova pedem socorro pelas más condições em Bujari. Moradores do Ramal Linha Nova, localizado no km...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
Juventude em destaque: Assis Brasil realiza final do Campeonato Juvenil com grande público
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Divisão de Esportes, realizou nesta sexta-feira(25) a grande final do Campeonato Juvenil,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza competição indígena no Estádio José Dantas. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início nesta quinta-feira(23), no Estádio...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política4 dias atrás
Deputado Tanízio Sá articula Audiência Pública sobre regularização fundiária da Gleba Itaúba
-
Política5 dias atrás
TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional
-
Política4 dias atrás
Cobrança por mala de mão é resultado de veto de Bolsonaro, critica a diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Perpétua Almeida
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Tanízio Sá recebe equipe da SEASDH para alinhar logística do programa Juntos pelo Acre em comunidade indígena