Cruzeiro do Sul avança nos preparativos para a 5ª Corrida da Virada, que terá 750 atletas

Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz planejamento da Corrida da Virada 2025

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e a Diretoria de Esportes e Lazer realizou nesta terça-feira, 2,uma reunião com diversas instituições para planejar a realização da Corrida da Virada 2025 que acorrerá no próximo dia 31 de dezembro. O objetivo foi alinhar as funções de cada instituição parceira.

A 5º edição da Corrida da Virada José Oliveira da Conceição, terá 750 vagas. Outro destaque desta edição é que a empresa organizadora do evento disponibilizara chips para o acompanhamento de informações dos atletas da largada à chegada. A corrida, aberta para homens e mulheres, terá largada e chegada na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória com percursos de 5 e 10 quilômetros.

Estiveram presentes na reunião representantes da Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DNIT, Exército Brasileiro, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Trânsito e da Empresa CRONORACE, empresa responsável pela organização do evento.

O Agente da Polícia Rodoviária Federal, Maique Gomes, Chefe de Policiamento e Fiscalização Rodoviária em Cruzeiro do Sul, enfatizou a importância das parcerias na organização dos eventos esportivos de rua.

“A reunião foi muito boa porque foi possível alinharmos a participação de cada instituição nesse grande evento que faz parte de Cruzeiro do Sul. Já percebemos que a corrida é um esporte muito valorizado aqui e estaremos auxiliando a prefeitura na organização e na segurança dos corredores”, destacou.

Ana Carolina Santos, Sócia da Empresa CRONORACE, falou das expectativas para a realização da corrida.

“Expectativa grande para a realização dessa que está se tornando uma das maiores corrida do estado. Ano passado já foi um sucesso, a gente teve uma procura muito grande do público, tivemos muitos elogios e a gente está com a expectativa de que seja melhor ainda “.

Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes de Cruzeiro do Sul, lembrou que a 1º corrida contou com 300 participantes.

“Estamos na nossa 5ª edição da Corrida da Virada, iniciamos com 300 participantes, esse ano serão 750 inscrições, teremos um grande evento que é prestigiado por pessoas daqui e de fora do Acre. Então, certamente faremos um grande evento esportivo na virada do ano”, concluiu.