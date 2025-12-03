Esporte
Cruzeiro do Sul avança nos preparativos para a 5ª Corrida da Virada, que terá 750 atletas
Esporte
Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz planejamento da Corrida da Virada 2025
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e a Diretoria de Esportes e Lazer realizou nesta terça-feira, 2,uma reunião com diversas instituições para planejar a realização da Corrida da Virada 2025 que acorrerá no próximo dia 31 de dezembro. O objetivo foi alinhar as funções de cada instituição parceira.
A 5º edição da Corrida da Virada José Oliveira da Conceição, terá 750 vagas. Outro destaque desta edição é que a empresa organizadora do evento disponibilizara chips para o acompanhamento de informações dos atletas da largada à chegada. A corrida, aberta para homens e mulheres, terá largada e chegada na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória com percursos de 5 e 10 quilômetros.
Estiveram presentes na reunião representantes da Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DNIT, Exército Brasileiro, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Trânsito e da Empresa CRONORACE, empresa responsável pela organização do evento.
O Agente da Polícia Rodoviária Federal, Maique Gomes, Chefe de Policiamento e Fiscalização Rodoviária em Cruzeiro do Sul, enfatizou a importância das parcerias na organização dos eventos esportivos de rua.
“A reunião foi muito boa porque foi possível alinharmos a participação de cada instituição nesse grande evento que faz parte de Cruzeiro do Sul. Já percebemos que a corrida é um esporte muito valorizado aqui e estaremos auxiliando a prefeitura na organização e na segurança dos corredores”, destacou.
Ana Carolina Santos, Sócia da Empresa CRONORACE, falou das expectativas para a realização da corrida.
“Expectativa grande para a realização dessa que está se tornando uma das maiores corrida do estado. Ano passado já foi um sucesso, a gente teve uma procura muito grande do público, tivemos muitos elogios e a gente está com a expectativa de que seja melhor ainda “.
Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes de Cruzeiro do Sul, lembrou que a 1º corrida contou com 300 participantes.
“Estamos na nossa 5ª edição da Corrida da Virada, iniciamos com 300 participantes, esse ano serão 750 inscrições, teremos um grande evento que é prestigiado por pessoas daqui e de fora do Acre. Então, certamente faremos um grande evento esportivo na virada do ano”, concluiu.
Esporte
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso
O lutador Josemar Rojas Montero ganhou a Copa Acre de Taekwondo, competindo na categoria master, até 74 quilos. Organizado pela Feteac (Federação Acreana de Taekwondo) e pela CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo), o campeonato foi realizado no sábado (29) e contou com mais de 280 competidores de todo o Acre.
“É com muito orgulho que levamos essa medalha o nosso município”, declarou o atleta”, que filiado à Associação Black Belt de Rio Branco. Recentemente, ele foi bronze no campeonato mundial na mesma modalidade. “Ele é um exemplo de esforço e amor pelo esporte. Está levando o nome de Epitaciolândia para o mundo, o que enche a nossa cidade de orgulho”, comentou o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.
Josemar é pai Fabiano Ribera, de apenas 8 anos, um atleta de alto rendimento no taekwondo, inclusive foi campeão sul-americano este ano, representando a seleção acreana. “Pai e filho são um orgulho para nós”, disse o presidente da associação Black Belt, Jocicley Braga.
Cruzeiro do Sul avança nos preparativos para a 5ª Corrida da Virada, que terá 750 atletas
Enquanto o Acre enfrenta problemas reais, Gladson Cameli torrar R$ 2,2 milhões em luzes e casinhas de Natal em Rio Branco
Com relatório de Sérgio Petecão, Senado garante reintegração de concursados desligados na privatização da Eletrobras
Vereador André Kamai desmascara gestão Bocalom e denuncia cortes de água em casas que sequer recebem abastecimento
Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre
POLÍTICA
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos
Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas
Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...
POLÍCIA
Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre
PC prende mulher condenada por integrar organização criminosa durante operação nacional – Foto: cedida A Polícia Civil efetuou a prisão...
Capitão da reserva da PM, José Robério Mesquita, é encontrado morto dentro de casa em Tarauacá
O capitão da reserva da Polícia Militar do Acre, José Robério Mesquita, de 52 anos, foi encontrado sem vida dentro...
Briga banal por carne de tatu termina em tragédia e expõe violência cotidiana na zona rural de Mâncio Lima
Discussão por caça termina em morte entre primos na zona rural de Mâncio Lima – Foto: Arquivo pessoal Uma desavença...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro
Município lança edital com 61 vagas efetivas na Educação; inscrições começam em dezembro – Foto: Whidy Melo A Prefeitura de...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
ESPORTE
Cruzeiro do Sul avança nos preparativos para a 5ª Corrida da Virada, que terá 750 atletas
Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz planejamento da Corrida da Virada 2025 A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio...
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Esporte6 dias atrás
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
-
Geral7 dias atrás
“Diálogos para o Bem Viver na América Latina” é tema de congresso que reunirá advogados de diversos países
-
Polícia7 dias atrás
Crime brutal: agricultor é morto dentro de sua residência no km 10 da BR-317, na zona rural de Brasiléia
-
Saúde7 dias atrás
Cruzeiro do Sul reduz casos de malária em 30% e reforça estratégias de controle no município