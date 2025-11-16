Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Esporte

Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra

Publicados

16 de novembro de 2025

Esporte

Brasiléia celebra finais emocionantes do Viva Vôlei com vitórias das equipes Brasiléia e Vitra.

O ginásio de esportes de Brasiléia foi palco de muita emoção neste fim de semana durante as finais do Viva Vôlei Brasiléia, que reuniram as melhores equipes masculinas e femininas da competição. O público acompanhou partidas disputadas, marcadas por técnica, superação e vibração das torcidas.

No feminino, a decisão colocou frente a frente as equipes Doce Pancada e Brasiléia. As atletas protagonizaram um confronto de muita entrega e espírito esportivo. Apesar da garra do Doce Pancada, o time Brasiléia dominou a partida e venceu por 2 sets a 0, levantando o troféu sob aplausos e muita comemoração das torcedoras e torcedores que lotaram o ginásio.

Pelo masculino, a grande final foi entre Vitra e Alfa, em um duelo eletrizante do começo ao fim. Demonstrando força, organização e regularidade, a equipe Vitra garantiu a vitória por 3 sets a 1 e ficou com o título, coroando uma campanha de destaque em toda a competição.

O evento marcou o encerramento de mais uma edição de sucesso do Viva Vôlei em Brasiléia, consolidando o torneio como uma das principais iniciativas de incentivo ao esporte no município. As finais reforçaram o compromisso com a valorização do voleibol local e estimularam a participação de jovens e adultos na prática esportiva.

Leia Também:  Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva
COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Esporte

Prefeito Sérgio Lopes participa de treino e destaca avanço do Jiu-Jitsu entre jovens de Epitaciolândia

Publicados

20 horas atrás

em

15 de novembro de 2025

Por

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhou de perto um treino especial da Academia Leão Dourado, coordenada pelo sensei Amarildo Ferreira. Durante a atividade, ele interagiu com crianças e adolescentes, reforçando a importância do esporte na formação social e pessoal da juventude. Segundo o gestor, foi um momento marcado por energia, disciplina e entusiasmo da garotada.

O Jiu-Jitsu tem conquistado espaço no município, especialmente por meio do projeto implantado nas escolas da rede municipal, que atualmente atende mais de cem alunos. A iniciativa vem estimulando a prática esportiva como ferramenta de inclusão e desenvolvimento, além de abrir portas para novos talentos locais.

Para o prefeito, acompanhar esses avanços de perto demonstra o impacto positivo do esporte na vida dos jovens. Ele ressaltou que investir em atividades físicas é investir no futuro da comunidade, criando oportunidades e fortalecendo valores como respeito, foco e superação.

Sérgio Lopes afirmou que a gestão seguirá incentivando o esporte e ampliando ações que promovam qualidade de vida e formação cidadã. “Seguimos abrindo mais oportunidades para todos”, destacou.

Leia Também:  Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política14 minutos atrás

Márcio Alecio impulsiona Reforma Agrária com novos créditos e regularizações no PDS São Salvador

Incra libera mais de R$ 1 milhão em créditos e regulariza famílias no PDS São Salvador. O assentamento PDS São...
Política2 dias atrás

Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política

Veja o vídeo: O deputado federal Roberto Duarte criticou duramente as recentes declarações do secretário estadual Luiz Calixto envolvendo o...
Política2 dias atrás

Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década

UFAC promete eleições acirradas entre dois nomes da atual gestão – Foto: Reprodução A corrida pela reitoria da Universidade Federal...

POLÍCIA

Polícia2 dias atrás

Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco

Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Polícia1 semana atrás

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia1 semana atrás

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...

EDUCAÇÃO

Educação3 dias atrás

Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil

Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Educação4 dias atrás

Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”

Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Educação5 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...

CONCURSO

Concurso4 dias atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso1 semana atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte24 segundos atrás

Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra

Brasiléia celebra finais emocionantes do Viva Vôlei com vitórias das equipes Brasiléia e Vitra. O ginásio de esportes de Brasiléia...
Esporte20 horas atrás

Prefeito Sérgio Lopes participa de treino e destaca avanço do Jiu-Jitsu entre jovens de Epitaciolândia

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhou de perto um treino especial da Academia Leão Dourado, coordenada pelo sensei Amarildo...
Esporte20 horas atrás

Interclasse reúne escolas municipais de Brasiléia em um dia de integração, esporte e aprendizado

O espírito esportivo e a integração marcaram o Interclasse 2025 dos alunos do 5º ano das Escolas Municipais Rui Lino,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS