Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra

Brasiléia celebra finais emocionantes do Viva Vôlei com vitórias das equipes Brasiléia e Vitra.

O ginásio de esportes de Brasiléia foi palco de muita emoção neste fim de semana durante as finais do Viva Vôlei Brasiléia, que reuniram as melhores equipes masculinas e femininas da competição. O público acompanhou partidas disputadas, marcadas por técnica, superação e vibração das torcidas.

No feminino, a decisão colocou frente a frente as equipes Doce Pancada e Brasiléia. As atletas protagonizaram um confronto de muita entrega e espírito esportivo. Apesar da garra do Doce Pancada, o time Brasiléia dominou a partida e venceu por 2 sets a 0, levantando o troféu sob aplausos e muita comemoração das torcedoras e torcedores que lotaram o ginásio.

Pelo masculino, a grande final foi entre Vitra e Alfa, em um duelo eletrizante do começo ao fim. Demonstrando força, organização e regularidade, a equipe Vitra garantiu a vitória por 3 sets a 1 e ficou com o título, coroando uma campanha de destaque em toda a competição.

O evento marcou o encerramento de mais uma edição de sucesso do Viva Vôlei em Brasiléia, consolidando o torneio como uma das principais iniciativas de incentivo ao esporte no município. As finais reforçaram o compromisso com a valorização do voleibol local e estimularam a participação de jovens e adultos na prática esportiva.