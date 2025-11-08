Esporte
Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil
Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025.
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Diretoria de Esportes, realizou na tarde desta (07) a abertura oficial do Campeonato Interescolar 2025, reunindo estudantes da rede municipal de ensino em um momento de integração, esporte e valorização do talento dos nossos jovens.
O evento contou com a presença do vice-prefeito Reginaldo Martins, da secretária de Educação, Vanderleia, da vereadora Veronice, dos gestores escolares Manoel e Carlos, além do diretor de Esportes, Odacir. Pais, responsáveis, professores e a comunidade em geral também prestigiaram o início das disputas, incentivando as crianças que participarão das competições ao longo do campeonato.
Durante a abertura, foi destacado o compromisso da gestão municipal com o esporte escolar como ferramenta de inclusão social, disciplina e desenvolvimento pessoal dos estudantes. As equipes fizeram o desfile oficial e, logo após, iniciaram as primeiras partidas, marcadas por animação, respeito e espírito esportivo.
“O esporte forma cidadãos, ensina valores e fortalece nossas crianças. É uma alegria participar desta abertura e ver o empenho de cada equipe”, afirmou o vice-prefeito Reginaldo Martins.
A Prefeitura de Assis Brasil parabeniza todos os envolvidos e deseja um excelente campeonato aos nossos estudantes-atletas.
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida valerá até a próxima segunda-feira,10 e foi tomada pela Diretoria de Esportes do município devido às fortes chuvas que atingem a cidade causando desgaste no gramado.
A decisão tem como principal objetivo preservar o campo e garantir a continuidade das competições de forma segura e organizada. As equipes de manutenção já estão realizando serviços de recuperação do gramado e uma avaliação técnica será feita antes da retomada das partidas.
Entre as competições impactadas estão o Campeonato das 1ª e 2ª Divisões e a Copa Master Rei Pelé, que terão seus calendários replanejados conforme as condições do campo.
“Essa paralisação se fez necessária porque o uso do Cruzeirão está muito intenso bem como as chuvas. Resolvemos parar esses dias para dar uma melhorada no gramado”, explicou o diretor de esportes, Gilvan Ferreira.
