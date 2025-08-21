Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal

Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Coordenação de Merenda Escolar, realizou nesta semana a entrega de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar nas unidades da rede municipal de ensino.

O objetivo da ação é assegurar que todos os estudantes tenham acesso a uma alimentação balanceada e de qualidade, considerada essencial para o bom desempenho durante as atividades pedagógicas. De acordo com a Secretaria, a iniciativa faz parte de um esforço contínuo para fortalecer a educação pública no município, garantindo não apenas o aprendizado em sala de aula, mas também condições adequadas de saúde e bem-estar.

Segundo a coordenação de merenda, os alimentos distribuídos seguem critérios nutricionais estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), priorizando produtos que atendam às necessidades de crianças e adolescentes em idade escolar. Além disso, a gestão destaca que a merenda tem papel fundamental no combate à evasão, já que muitas vezes a alimentação recebida na escola representa um importante complemento na dieta de vários estudantes.

O prefeito e a equipe da Secretaria de Educação reforçaram o compromisso da administração municipal em manter o fornecimento regular da merenda, reconhecendo sua importância para a rotina escolar. “A alimentação de qualidade é um direito dos nossos alunos e contribui diretamente para o desenvolvimento físico e intelectual. Estamos trabalhando para garantir que essa política seja cada vez mais fortalecida”, destacou a gestão.

Professores e gestores escolares também comemoraram a iniciativa, ressaltando que uma merenda nutritiva influencia positivamente na atenção, no rendimento escolar e até mesmo na socialização dos estudantes durante os intervalos.

Com a medida, a Prefeitura reafirma sua responsabilidade em promover não apenas o acesso à educação, mas também melhores condições de permanência na escola, reconhecendo que aprender bem passa, necessariamente, por estar bem alimentado.