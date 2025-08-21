Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Educação

Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal

Publicados

21 de agosto de 2025

Educação

Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Coordenação de Merenda Escolar, realizou nesta semana a entrega de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar nas unidades da rede municipal de ensino.

O objetivo da ação é assegurar que todos os estudantes tenham acesso a uma alimentação balanceada e de qualidade, considerada essencial para o bom desempenho durante as atividades pedagógicas. De acordo com a Secretaria, a iniciativa faz parte de um esforço contínuo para fortalecer a educação pública no município, garantindo não apenas o aprendizado em sala de aula, mas também condições adequadas de saúde e bem-estar.

Segundo a coordenação de merenda, os alimentos distribuídos seguem critérios nutricionais estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), priorizando produtos que atendam às necessidades de crianças e adolescentes em idade escolar. Além disso, a gestão destaca que a merenda tem papel fundamental no combate à evasão, já que muitas vezes a alimentação recebida na escola representa um importante complemento na dieta de vários estudantes.

O prefeito e a equipe da Secretaria de Educação reforçaram o compromisso da administração municipal em manter o fornecimento regular da merenda, reconhecendo sua importância para a rotina escolar. “A alimentação de qualidade é um direito dos nossos alunos e contribui diretamente para o desenvolvimento físico e intelectual. Estamos trabalhando para garantir que essa política seja cada vez mais fortalecida”, destacou a gestão.

Professores e gestores escolares também comemoraram a iniciativa, ressaltando que uma merenda nutritiva influencia positivamente na atenção, no rendimento escolar e até mesmo na socialização dos estudantes durante os intervalos.

Com a medida, a Prefeitura reafirma sua responsabilidade em promover não apenas o acesso à educação, mas também melhores condições de permanência na escola, reconhecendo que aprender bem passa, necessariamente, por estar bem alimentado.

