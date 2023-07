Plataforma oferece mais de 38 mil bolsas de estudo para graduação com até 90% de desconto no Acre

O benefício é válido até a conclusão do curso – Foto divulgação / Pexels

Quem deseja iniciar uma graduação no segundo semestre já deve começar a procurar agora a melhor opção para garantir uma vaga. Estudantes do Acre podem contar com as mais de 38 mil bolsas de estudo para graduação com até 90% de desconto no estado oferecidas pela Quero Bolsa, maior site de bolsas de estudos do Brasil. A plataforma auxilia os estudantes a conseguirem uma mensalidade com desconto, por um valor que caiba no bolso, sem a necessidade de comprovação de renda ou de ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas 21% dos jovens brasileiros, entre 25 e 34 anos, concluíram o ensino superior. Em outra faixa etária, a situação é ainda mais alarmante. No Brasil, 31% dos jovens entre 18 e 24 anos não estudam nem trabalham, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021. Um dos pontos relevantes para a desistência é o valor cobrado pelas mensalidades.

Para facilitar o acesso ao ensino superior, a Quero Bolsa oferece em um único ambiente os descontos de mais de 1,3 mil graduações e pós-graduações e de 100 mil cursos em todo o país. O benefício é válido até a conclusão do curso.

Ana Clara Macêdo dos Santos é uma entre milhares de estudantes que conseguiram realizar o sonho de fazer uma graduação e ter melhores oportunidades de carreira com a plataforma. “A Quero Bolsa me permitiu essa realização. Fazer esse curso com o excelente desconto que consegui, mudou muito a minha vida”, destaca.

Segundo Marcelo Lima, diretor da Quero Educação – empresa responsável pela plataforma Quero Bolsa -, a oferta de bolsas de estudo tem se consolidado como alternativa aos programas públicos de estímulo ao ingresso ao ensino superior como Fies e Prouni, cada vez mais restritos. “As bolsas de estudo têm se mostrado uma opção mais fácil e vantajosa aos alunos que querem ingressar no ensino superior. Além de ser menos burocrática, o aluno não tem dívida para pagar depois de formado”, afirma.

Como conseguir uma bolsa de estudo

O funcionamento da plataforma Quero Bolsa é simples. O estudante deve se inscrever no site da Quero Bolsa. Não há necessidade de comprovação de renda ou de ter feito o Enem, basta ter concluído o Ensino Médio. Na sequência, precisa pagar a pré-matrícula e comparecer à instituição de ensino escolhida para prosseguir com o desconto até o final do curso.

Mais informações podem ser obtidas na central de atendimento da Quero Bolsa pelo telefone 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 19h00, e aos sábados, das 9h00 às 13h00.